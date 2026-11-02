620 duizend mensen verloren een naast familielid in 2025

In 2025 verloren 620 duizend mensen een naast familielid: een ouder, broer, zus, kind of partner. Vooral mensen op middelbare en hoge leeftijd overkomt dit. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrijwel iedereen verliest gedurende het leven naaste familie. Sommige mensen verliezen in korte tijd meerdere familieleden. In 2025 verloren ongeveer 599 duizend mensen één familielid, 20 duizend mensen twee familieleden en 700 mensen drie of meer familieleden.

Minderjarigen en jongvolwassenen verliezen meestal een ouder

In totaal verloor 3,6 procent van de bevolking een naast familielid. Het verlies van een naaste komt op jonge leeftijd relatief weinig voor. In 2025 verloor ongeveer 0,2 procent van de minderjarigen een familielid. Bij jongvolwassenen van 18 tot 40 jaar was dat 1,0 procent. Als minderjarigen of jongvolwassenen een naaste verliezen is dit meestal een ouder.

Mensen van middelbare leeftijd en ouderen verliezen vaakst een naaste

In 2025 verloor 5,3 procent van de mensen van middelbare leeftijd (40 tot 65 jaar) een naast familielid. Op deze leeftijd verliezen mensen relatief vaak een ouder, maar soms ook een broer of zus.

Bij ouderen van 65 jaar of ouder komt het verlies van een naaste het vaakst voor: 7,2 procent verloor in 2025 een familielid. Het gaat dan vaker om iemand van ongeveer dezelfde leeftijd, zoals een broer of zus, of om de partner. Een kleiner deel van de ouderen maakt de dood van een eigen kind mee.