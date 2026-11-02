Provincie steunt hergebruik van water met 500.000 euro voor De WaterBank

De provincie Noord-Brabant stelt 500.000 euro subsidie beschikbaar aan coöperatie De WaterBank, een samenwerking van publieke en private organisaties die werkt aan circulair watergebruik in Nederland.

Met deze bijdrage kan de coöperatie hergebruik van restwater in Brabant versnellen. Dat is hard nodig, want het watersysteem staat onder druk en water wordt in Brabant steeds schaarser.

De subsidie draagt bij aan de provinciale ambitie om Brabant klimaatadaptief te maken, met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem.

Slimmer omgaan met water

Brabant krijgt steeds vaker te maken met droge perioden in de zomer, terwijl er in de winter juist vaak veel neerslag in korte tijd valt. Wateroverschotten kunnen niet altijd worden opgeslagen, waardoor waardevol hemelwater en restwater verloren gaan. Om beter met deze extremen om te gaan, werkt de provincie Noord-Brabant aan het herstel van het water- en bodemsysteem. Waar water vroeger zo snel mogelijk werd afgevoerd, ligt de nadruk nu op het beter vasthouden, hergebruiken en aanvullen van water. Met deze aanpak wordt Brabant beter voorbereid op zowel droogte als wateroverlast.

Gezamenlijke ambitie

De WaterBank zet zich vanuit haar missie in voor circulair watergebruik. Door restwater een tweede leven te geven, draagt zij bij aan het hergebruik van water en het verminderen van verspilling. Restwater is een waardevolle bron, maar bedrijven en organisaties lopen bij hergebruik vaak tegen technische, juridische of financiële belemmeringen aan. Samenwerking is daarom nodig om vraag en aanbod van water bij elkaar te brengen.

Noord-Brabant is de eerste provincie die het werk van De WaterBank op deze manier ondersteunt. De aanpak sluit naadloos aan op de doelen uit de Brabantse droogteaanpak(verwijst naar een andere website). Door kennis, partijen en beschikbare waterstromen te verbinden, dragen de provincie en de WaterBank gezamenlijk bij aan een robuuster water- en bodemsysteem waarin water beter wordt vastgehouden, hergebruikt en aangevuld.

Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem: “Klimaatverandering zorgt ervoor dat water in Brabant steeds schaarser wordt. Dat vraagt om nieuwe manieren van denken en samenwerken. De WaterBank laat zien hoe restwater een waardevolle grondstof kan zijn. Met deze subsidie versnellen we de overgang naar een toekomstbestendig en circulair watersysteem.”

Van idee naar uitvoering

De WaterBank brengt partijen samen en helpt hen om van idee naar uitvoering te komen. Eerst brengt de coöperatie in kaart waar restwater beschikbaar is en welke mogelijkheden er zijn om dit bij andere partijen te benutten. Door technische, juridische en financiële drempels weg te nemen, maakt De WaterBank waterhergebruik mogelijk. Daardoor is minder drinkwater nodig en is Nederland beter voorbereid op droogte en waterschaarste.

Projecten in Brabant

Op 5 locaties in Brabant werkt De WaterBank al aan initiatieven voor waterhergebruik. Zo lopen er projecten op bedrijventerreinen in onder meer Tilburg en Waalwijk. Daarnaast wordt op het festivalterrein van Decibel in Beekse Bergen, samen met partners in de Circulaire Watercoalitie Brabant, douchewater gezuiverd en opnieuw gebruikt voor de toiletten.

Volgens De WaterBank kunnen hemelwater en restwater uitgroeien tot een volwaardige aanvullende waterbron: een tweede kraan. Elke kubieke meter hergebruikt water betekent een kubieke meter grondwater die in de Brabantse bodem blijft. De huidige projecten dienen bovendien als blauwdruk voor nieuwe initiatieven in Brabant en daarbuiten.