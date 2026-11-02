Man (30) en jongen (16) als verdachten aangehouden na beroving vrouw (93)

Er zijn ontwikkelingen in het onderzoek naar de gewelddadige beroving bij de 93-jarige vrouw. 'Afgelopen vrijdag 30 oktober heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen en een 30-jarige man', zo meldt de politie maandagmiddag.

Voorgeleiding 30-jarige verdachte

'Hun rol en betrokkenheid bij de beroving wordt onderzocht. De 30-jarige man zit nog vast en wordt woensdag 3 november voorgeleid aan een rechter-commissaris. De 16-jarige jongen is na verhoor heengezonden', aldus de politie.

Rug van vrouw (93) gebroken

De 93-jarige vrouw werd dinsdagmiddag 27 oktober in Amsterdam aan de Comeniusstraat beroofd van haar tas. Daarbij liep de vrouw zwaar letsel op.

Zwarte tas gestolen

De vrouw is op dinsdagmiddag op weg naar huis, wanneer zij iets voor 14.00 uur aan de Comeniusstraat uit het niets wordt geslagen door een onbekende man. Daarbij komt zij hard ter val en rent de verdachte er vandoor met haar zwarte tas.

Ziekenhuis

Terwijl omstanders zich ontfermen over het slachtoffer worden de hulpdiensten gealarmeerd. Het slachtoffer heeft als gevolg van de val haar rug gebroken en ligt in het ziekenhuis.