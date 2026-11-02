maandag, 2. november 2026 - 12:14 Update: 02-11-2026 12:15
Vuurwapens en munitie gevonden in woning Rotterdam
Foto: Politie
Rotterdam
De politie heeft op zondag 1 november drie vuurwapens, munitie en enkele steek- en slagwapens gevonden in een woning aan de Rondolaan. Een 19-jarige man is aangehouden.
De doorzoeking volgde op een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Op grond van de Wet wapens en munitie (WWM) heeft de politie de woning doorzocht. Daarbij vonden ze de vuurwapens, de munitie en de andere wapens.
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Provincie
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