Leennormen 2027: maximale hypotheek gaat iets omhoog

In 2027 kunnen bijna alle huishoudens wat meer lenen voor de aankoop van een woning. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

Afhankelijk van inkomen

'Het precieze bedrag aan extra leenruimte is afhankelijk van het inkomen en verschilt per huishouden. Een hogere hypotheekrente kan de stijging van de leencapaciteit beperken. Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte de jaarlijkse wijzigingen vandaag bekend in een Kamerbrief, mede namens minister Eelco Heinen van Financiën', aldus het ministerie.

Leennormen jaarlijks herzien

Veel mensen hebben een hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen. De leennormen zorgen ervoor dat kopers geen onverantwoorde financiële risico’s nemen bij het afsluiten van een lening. De leennormen worden jaarlijks herzien op basis van advies van het Nibud. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2027 een gemiddelde inkomensgroei van 3,7%. Ook hierdoor kunnen de meeste huishoudens wat meer lenen.

Onderzoek naar effecten leennormen

Het CPB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) monitoren sinds dit jaar de leennormen en de toegankelijkheid van de koopwoningmarkt. Zij achten het op dit moment onwenselijk om al te veel aan de leennormen te veranderen. Door ruimere leennormen zullen huizenkopers meer financiële risico’s nemen. Bovendien drijft dit de huizenprijzen verder op. Krappere leennormen zorgen ervoor dat minder mensen zicht krijgen op een koopwoning.

Vergroten van het woonaanbod

Om de toegankelijkheid van de koopwoningmarkt te verbeteren wijzen het CPB, de AFM en DNB onder andere naar het vergroten van het woningaanbod. Het kabinet werkt daaraan via het Actieplan Versnellen Woningbouw. Hierin staan 50 concrete acties om meer, sneller en beter te bouwen.