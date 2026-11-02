OM eist 9 maanden cel tegen man die op katten schoot met kruisboog

Een 26-jarige man uit Eindhoven hoorde vandaag 9 maanden cel tegen zich eisen voor het beschieten van in totaal vijf katten in zijn woonplaats. 'Eén van de dieren overleefde de beschieting met een kruisboog niet. De incidenten vonden plaats tussen 16 november 2025 en 16 mei 2026 in Woensel en zorgden voor veel onrust in de wijk. Verschillende katten werden in die periode aangetroffen met een pijl in hun lijf. Eén kat was in zijn oog geschoten en stierf', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Beelden deurbelcamera's bekeken

Er werd door de politie onderzoek gedaan waarbij onder andere beelden van deurbelcamera’s werden bekeken om te achterhalen wie het op zijn geweten had. Uiteindelijk waren het alerte buurtbewoners die de verdachte betrapten. 'Al langere tijd bestonden er namelijk in de buurt vermoedens wie het op de katten voorzien had. Toen buurtbewoners de verdachte ’s avonds zagen lopen, sloten ze hem in en werd de politie gebeld. Sindsdien zit de man vast', aldus het OM.

Bekentenis

In eerste instantie ontkende de Eindhovenaar dat hij verantwoordelijk was voor de beschietingen, maar uiteindelijk legde hij een toch bekennende verklaring af. Hij gaf onder andere aan dat hij een kat mee naar huis wilde nemen voor zijn vriendin. Toen het verschillende keren niet lukte een kat met voer te lokken, pakte hij er eentje vast die hem vervolgens krabde. Dat maakte hem boos.

In poep getrapt

Ook het feit dat hij een keer in het bos wandelde en daar in de poep trapte, wakkerde zijn woede richting katten aan. “En dat verdachte dan besluit, door een hele geringe aanleiding, met een kruisboog op katten te schieten is zorgelijk”, aldus de officier van justitie. “Hij ging echt gericht op jacht naar katten in de buurt en hield daarmee geen rekening met de impact die dat veroorzaakte op de eigenaren en andere mensen in de wijk.”

Autisme

Bij de verdachte is een stoornis binnen het autismespectrum vastgesteld. Daarom handelt de man volgens deskundigen in zijn eigen belevingswereld en ziet hij niet altijd wat de gevolgen van door hem gemaakte keuzes zijn. Tijdens het schieten op de katten was hij daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

Spijt en terug na China na detentie

Wel ziet de Eindhovenaar inmiddels in dat hij dit niet had moeten doen en toonde net als tijdens zijn verhoren ter zitting spijt van zijn acties. De medische kosten die de katteneigenaren moesten maken om de verwondingen van hun huisdieren te laten behandelen zijn inmiddels ook bijna allemaal door hem vergoed. De verdachte heeft aangegeven na zijn detentie te zullen terugkeren naar China. Daarom is er alleen een onvoorwaardelijke celstraf geëist.