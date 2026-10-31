Politie neemt 154 kilo illegaal vuurwerk in beslag

De politie heeft op donderdag 29 oktober 154 kilo aan F2-vuurwerk in beslag genomen in IJmuiden. Het vuurwerk werd vermoedelijk illegaal verhandeld.

Het in beslag genomen vuurwerk is afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en zal worden vernietigd.

Levensgevaarlijk

Het opsporen van vuurwerk is in aanloop naar de jaarwisseling extra belangrijk. Vuurwerk kan soms zo zwaar zijn als een explosief. Vuurwerk dat wordt opgeslagen in woningen, bedrijfspanden, garageboxen of kelderboxen is levensgevaarlijk en verboden. Het vormt een groot risico voor buurtbewoners. Elke partij vuurwerk die de politie van straat haalt, voorkomt incidenten en helpt de wijk veiliger te maken.