Politie blijft uitkijken naar vermiste kitesurfer Scheveningen

Afgelopen week heeft de politie intensief gezocht naar de vermiste kitesurfer bij het Havenhoofd in Scheveningen. 'De kitesurfer is sinds zondag 25 oktober vermist. Hij werd voor het laatst gezien rond het Zuidelijk Havenhoofd', zo meldt de politie vrijdag.

Grootschalig gezocht tot en met donderdag

Donderdag is er voor het laatst grootschalig door meerdere specialistische hulpdiensten gezocht met onder andere drones, sonar, duikers van het arrestatieteam, speurhonden en een helikopter. Ondanks dat de zoektocht in de meest gunstigste weers- en wateromstandigheden is uitgevoerd heeft dit er tot nu toe nog niet voor gezorgd dat we de vermiste kitesurfer hebben gevonden.

Melding vermissing kitesurfer

Zondagmiddag kreeg de politie een melding van een vermissing van een kitesurfer. Direct is er een grootschalige zoekactie gestart met verschillende hulpdiensten. Rond het late avonduur is de zoekactie gestopt, omdat het niet mogelijk was om verder te zoeken.

Zoekactie overgegaan naar bergingsactie

Maandag is de zoekactie overgegaan in een bergingsactie. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de vermiste kitesurfer misschien niet meer in leven is. Die ochtend hebben verschillende hulpdiensten gezocht rond het Havenhoofd. Rond het middaguur is besloten niet verder te zoeken; door het slechte weer was dit niet meer veilig. Dinsdagochtend is de bergingsactie weer gestart om de vermiste kitesurfer te vinden.

Donderdag opnieuw gezocht

Gezien de gunstigste weers- en wateromstandigheden op donderdag is besloten om een zoektocht uit te voeren met de specialistische inzet met drones, sonar, duikers van het arrestatieteam, speurhonden en een helikopter. Beide acties hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.

Politie blijft uitkijken naar surfer

'Voor de familie van het slachtoffer is het op dit moment het belangrijkste dat hij gevonden wordt. De komende periode blijft de politie naar hem uitkijken en zoeken. Zodra er aanknopingspunten of nieuwe signalen binnenkomen, ondernemen we actie, waar nodig met andere hulpdiensten', aldus de politie.

Oproep

Ziet u iets of treft u iets aan in de omgeving van het Noordelijk of Zuidelijk Havenhoofd of het strand van Scheveningen? Neem dan direct contact op met de politie via 112 of 0900-8844.