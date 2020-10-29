Vier mannen aangehouden op verdenking van mensenhandel

De politie heeft op dinsdag 13 oktober 2026 vier mannen aangehouden op verdenking van seksuele uitbuiting. De aanhoudingen volgen op een langdurig onderzoek dat in januari 2025 startte. Destijds kwam een melding binnen dat twee vrouwen mogelijk vanuit Spanje naar Nederland waren gebracht en hier werden gedwongen om in de prostitutie te gaan werken.

Het onderzoek leidde naar een woning in Oisterwijk. Daar trof de politie twee vrouwen van 29 en 33 jaar uit Colombia aan. Uit het onderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat zij mogelijk onder dwang in de prostitutie moesten gaan werken.

Na intensief rechercheonderzoek zijn vier verdachten aangehouden: een 33-jarige man uit Roermond, een 37-jarige man uit Bunschoten, een 55-jarige man uit Amersfoort en een 23-jarige man uit Vught. Zij worden verdacht van mensenhandel dan wel poging tot mensenhandel. De verdenking richt zich onder meer op het gebruik van dwang, bedreiging, geweld, misleiding en het misbruik maken van een kwetsbare positie. De woningen dan wel verblijfsplaatsen van de verdachten zijn doorzocht. Een luchtdrukwapen, content geld en een kleine hoeveelheid verdovende middelen zijn in beslaggenomen.

De Raadkamer van de rechtbank heeft donderdag 29 oktober besloten dat alle vier de verdachten 90 dagen in voorlopige hechtenis blijven.