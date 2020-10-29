Eervolle onderscheiding voor bijzondere werk van bijna 800 militairen

Ze haalden drones richting NAVO-grondgebied neer, wisten op de Balkan een bewusteloze, gewonde man uit zijn benarde situatie te bevrijden. Ze dropten hulpgoederen in Gaza of hielpen bij het verder op orde brengen van de krijgsmacht in Irak. Het is zomaar een greep uit acties waar militairen mee te maken krijgen. 'Woensdag werden bijna 800 militairen onderscheiden voor hun deelname aan missies in Azië en Europa', zo meldt het ministerie van Defensie.

Eremetaal

In de Evenementenhal in Gorinchem sprak Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim hen toe. De vrouwen en mannen van 13 detachementen, met elk een eigen opdracht, kregen eremetaal. Het ging om de Herinneringsmedaille Internationale Missies of de Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen.

Russische drones

Nederlandse F-35's schoten in de nacht van 9 op 10 september 2025 meerdere Russische drones neer die het Poolse luchtruim binnendrongen. Dit was de eerste keer dat Nederlandse F-35's wapens gebruikten om NAVO-gebied te verdedigen.

Alle vandaag onderscheiden militairen stonden er volgens de generaal als het er op aankwam. “Altijd met het oog op iets dat boven jezelf uitstijgt: onze veiligheid, onze vrijheid en de waarden die we met elkaar delen.”

Bosnië en Litouwen

Aan de missie Eufor Althea droegen Nederlandse militairen bij aan de stabiliteit en veiligheid in Bosnië en Herzegovina. Tijdens een patrouille in Bosnië kwam een aantal van hen een gekantelde vrachtwagen tegen. De chauffeur zat bewusteloos en bloedend vast in de cabine, en werd bevrijd. De militairen kregen hiervoor een bijzondere waardering van het Rode Kruis.

In Litouwen trainden militairen bij 27 graden onder het vriespunt, onder meer op de schietbaan, in loopgraven, met genieboten en met helikopters. “Militairen van de Multinational Battlegroup Litouwen oefenden samen met duizenden andere militairen honderden voertuigen en drones”, blikt de generaal terug. “Jullie lieten zien dat de NAVO eensgezind klaarstaat om te verdedigen."

100.000 kilo aan hulpgoederen

Met het ceremoniële eerbetoon laat Defensie waardering blijken voor de militairen, die vaak onder moeilijke omstandigheden opereerden, zoals in Gaza. Daar leverden militairen 129 pakketten met meer dan 100.000 kilo aan hulpgoederen. Eichelsheim: “Slechts een week na het besluit tot deelname werden de eerste spullen al gedropt. Jullie lieten zien dat snelheid en zorgvuldigheid samen kunnen gaan.”

Een andere vorm van hulp speelde zich af in Spanje, dat in augustus 2025 te kampen had met meer dan 40 grote bosbranden. Ook daar moest snel worden gehandeld. “Binnen 72 uur na het verzoek van Spanje om hulp waren Nederlandse Chinooks al aan het blussen”, aldus Eichelsheim.

Islamitische Staat

In Irak hielpen militairen bij het verder professionaliseren van de krijgsmacht. Eichelsheim benoemt dat ze adviseerden over tactiek, organisatie, kennisoverdracht en digitalisering. “Dit werk is heel belangrijk voor een land dat zich staande moet houden tegen dreigingen, zoals Islamitische Staat.”

Thuisfront

Als dank voor steun tijdens de uitzending ontving de relatie van de militair een draagspeld in de vorm van een anjer en de kinderen kregen de speciale kindermedaille. Eichelsheim: “Dank voor alles wat jullie hebben gedaan om ervoor te zorgen dat onze militairen zich volledig op hun opdracht konden richten. Zonder jullie hadden zij dit niet gekund.”