Man gebroken kaak geslagen met straatklinker na mislukte diefstal horloge

De politie heeft een verdachte aangehouden voor een zware mishandeling afgelopen zomer in Maastricht waarbij het slachtoffer acht tanden kwijtraakte, een gebroken kaak en een gescheurd gehemelte opliep. 'Het gaat om een 40-jarige man uit Genk (B)', zo meldt de politie donderdag.

Zware mishandeling

De man is aangehouden als verdachte van de zware mishandeling die plaatsvond op 4 juli op de hoek van de Wycker Brugstraat en de Wilhelminasingel in Maastricht. De verdachte is afgelopen week aangehouden in België en op donderdag 29 oktober overgedragen aan de Nederlandse politie. De verdachte zit vast en wordt vrijdag 30 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Zware mishandeling

De slachtoffers lopen op zaterdag 4 juli door de Wycker Brugstraat. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen. Met een truc proberen zij het horloge van een van de slachtoffers af te pakken. De situatie escaleert en de twee personen slaan op de vlucht.

Met straatklinker in gezicht geslagen

De slachtoffers zetten kort de achtervolging in, maar besluiten al snel terug te lopen richting de Wilhelminasingel om naar huis te gaan. Dan komt een van de verdachten terug en slaat hij het nietsvermoedende slachtoffer met een straatklinker vol in het gezicht.