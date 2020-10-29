Politie toont verkeerde man in opsporingsbericht

Woensdag 28 oktober toonde de politie via social media en in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld beelden van twee personen die verdacht worden in een zaak van het afpersen van een bejaarde vrouw uit Woerden. 'De getoonde man heeft na het zien van de beelden zichzelf gemeld. Uit verder onderzoek blijkt dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt', zo meldt de politie donderdag.

Verkeerde conclusie door politie getrokken

De man kwam in beeld omdat hij voldeed aan het signalement van de verdachte, in combinatie met de tijdstippen van het pinnen. 'Achteraf bleek dat door de politie hier een verkeerde conclusie is getrokken. De getoonde man heeft niks met deze zaak te maken', meldt de politie.

'Beelden van man direct verwijderd'

De politie deelt alleen beelden van verdachten als het nodig om een zaak op te lossen. Dit gebeurt in overleg met het Openbaar Ministerie. Het doel is misdrijven oplossen. 'In dit geval blijkt - na onderzoek - dat de getoonde man geen verdachte is. Hij is op geen enkele manier betrokken bij het afpersen van de vrouw en het pinnen met de gestolen pas. De beelden van de man hebben wij direct verwijderd. We verzoeken iedereen op die de beelden deelde, deze te verwijderen. Politie en het Openbaar Ministerie betreuren deze fout zeer en hebben excuses aangeboden', aldus de politie.