Internationale politieactie tegen bulletproof hoster

In een internationaal onderzoek naar een malafide hostingbedrijf zijn door Team Cybercrime politie Midden-Nederland tientallen servers in beslaggenomen. Het hostingbedrijf wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan het faciliteren van cybercrime. Het bedrijf presenteert zichzelf als zogenaamde bulletproof hosting provider; zo adverteert het met volledige anonimiteit voor gebruikers en wordt de suggestie gewekt dat het klachten en verzoeken van opsporingsdiensten negeert.

Uit onderzoek bleek dat het hostingbedrijf sinds 2022 onder andere in verband werd gebracht met het faciliteren van ransomware-aanvallen, botnets, infostealers, phishing-activiteiten en het verspreiden van kinderporno. Door de inbeslagneming heeft de politie data en gegevens in handen van meer dan 3000 klanten die gebruikmaakten van de servers voor criminele activiteiten. De politie neemt op dit moment vervolgacties richting deze gebruikers.

Internationaal onderzoek

Tijdens deze internationale politieactie zijn er gelijktijdig door de FBI en de Duitse politie acties geweest gericht op de verdachten, de inbeslagname van cryptovaluta en het internationaal verstoren en offline halen van de infrastructuur.