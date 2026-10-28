Bevolkingsdichtheid 15 procent hoger dan in 2000

Op 1 januari 2026 telde Nederland 539 inwoners per vierkante kilometer landoppervlak. De bevolkingsdichtheid steeg in ruim 25 jaar tijd met 15 procent. De provincie met de hoogste bevolkingsdichtheid is Zuid-Holland, met als uitschieter Den Haag (bijna 6,9 duizend inwoners per vierkante kilometer). Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Sinds de eeuwwisseling is de bevolking gegroeid van 15,9 miljoen naar 18,1 miljoen inwoners aan het begin van 2026. Dit betekent ook een toename van de bevolkingsdichtheid. Waar de bevolkingsdichtheid in 2000 nog 468 inwoners per vierkante kilometer landoppervlakte was, was deze begin 2026 toegenomen tot 539 inwoners.

Zuid-Holland zeven keer zo dichtbevolkt als Drenthe

De bevolkingsdichtheid is het hoogst in het westen en het laagst in het noorden van het land. Zuid-Holland heeft de meeste inwoners per vierkante kilometer: ruim 1,4 duizend. Ook in Noord-Holland, Utrecht en in mindere mate Noord-Brabant zijn naar verhouding veel mensen op een klein oppervlak te vinden. In Drenthe is de bevolkingsdichtheid het laagst. Daar wonen gemiddeld 193 personen per vierkante kilometer.

Procentueel gezien nam de bevolkingsdichtheid in Flevoland (47 procent) en Zuid-Holland (21 procent) sinds 2000 het meest toe. Ook in Noord-Holland (19 procent) en Utrecht (17 procent) groeide het aantal inwoners per vierkante kilometer sinds de eeuwwisseling sneller dan het landelijk gemiddelde van 15 procent.

Den Haag dichtstbevolkte stad

Begin 2026 liep de bevolkingsdichtheid uiteen van 24 inwoners per vierkante kilometer op Schiermonnikoog tot meer dan 2,5 duizend inwoners op datzelfde grondgebied in grotere gemeenten in vooral Noord- en Zuid-Holland. Den Haag heeft met 6,9 duizend inwoners per vierkante kilometer de grootste bevolkingsdichtheid, gevolgd door Leiden (5,9 duizend) en Haarlem (5,8 duizend) en diverse stedelijke randgemeenten zoals Capelle aan den IJssel en Rijswijk. Op de Waddeneilanden is de ruimte per inwoner het grootst. Op Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wonen, buiten het toeristenseizoen, minder dan 100 mensen per vierkante kilometer.

Kanttekening is dat niet alle gemeenten met relatief veel inwoners ook een grote bevolkingsdichtheid hebben. Rotterdam omvat ook het havengebied waardoor deze stad buiten de gemeenten met de grootste bevolkingsdichtheid valt. En een gemeente als Ede heeft een kern met een verstedelijkt karakter, maar de onbebouwde natuurgronden op de Veluwe en het verspreide platteland drukken de gemiddelde bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer omlaag.