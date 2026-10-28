Ruim een derde kampt met bezorgproblemen

Ruim een derde van de Nederlanders heeft in een half jaar tijd problemen gehad met de bezorging van een pakket. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van de Consumentenbond, dat in oktober 2025 verscheen en gebaseerd is op de reacties van ruim 12.000 panelleden. Het gaat om 35 procent, tegen 30 procent in 2023 en 27 procent in 2021. Met de feestmaanden in aantocht groeit de aandacht voor manieren om pakketten veilig te ontvangen.

Wat er misgaat

Het vaakst genoemde probleem: de bezorger meldt dat niemand thuis was, terwijl de bewoner wel degelijk thuis was. Volgens de Consumentenbond bezorgen pakketdiensten elke dag ruim een miljoen pakketjes. De meeste problemen kwamen voor bij UPS, waar bijna de helft van de consumenten iets meemaakte. Pakketten belandden ook op onveilige plekken, zoals in een portiek of een afval- of papierbak.

PostNL meldde in mei dat het aantal pakketten in het eerste kwartaal van 2026 met 7,1 procent daalde, onder meer door minder pakketten uit Azië. Wat dat betekent voor de piek van eind november, is nog onduidelijk. Vorig jaar zetten PostNL en DHL in die weken extra bezorgers en extra bezorgdagen in.

Voor bezorgers in drukke binnensteden komt daar de route bij. De parkeertarieven stijgen er fors: in de helft van de dertig grootste gemeenten ging het duurste straattarief harder omhoog dan de inflatie. Dat kan de kosten van een rit verhogen.

Afhaalpunt en pakketautomaat

Consumenten zoeken inmiddels zelf naar alternatieven. Het gebruik van pakketautomaten steeg volgens de Consumentenbond van 4 procent in 2023 naar 17 procent in 2025. Ruim een vijfde (21 procent) kiest voor een vaste afhaalplek, tegen 11 procent twee jaar eerder. Automaten kregen gemiddeld een 8,1, afhaalpunten een 8,4.

Pakketten ontvangen zonder thuis te zijn

Wie overdag vaak weg is, kijkt daarom soms naar een voorziening bij de eigen voordeur. Een gewone brievenbus is bedoeld voor brieven en tijdschriften, voor grotere pakketten is meestal te weinig ruimte. Een pakketbrievenbus is daar wel op gebouwd. De bezorger laat het pakket via een speciale klep achter, bij bepaalde uitvoeringen valt het in een afgesloten compartiment waaruit het niet meer te halen is. De bewoner opent het vak daarna met een sleutel of pincode.

De uitvoeringen lopen uiteen. Sommige zijn geschikt voor pakketjes ter grootte van een schoenendoos, andere bieden meer ruimte of hebben een apart vak voor gewone post. Ook het aantal pakketten dat achter elkaar past, verschilt: een brievenbus die na één levering vol is, helpt minder dan een model waarin meerdere kleinere zendingen kunnen.

Plaats, montage en uitstraling

De plek bepaalt veel. De opening moet voor de bezorger goed bereikbaar zijn, en de bewoner heeft ruimte nodig om pakketten eruit te halen. Montage, weerbestendigheid en afsluitbaarheid spelen mee, zeker wanneer de brievenbus helemaal buiten staat en de constructie bescherming tegen regen moet bieden.

Bij een vrijstaande woning kan een staande brievenbus aan het begin van de oprit of langs het tuinpad praktisch zijn, bij een kleine voortuin past vaak eerder een wandmodel. Ook de montage verdient aandacht: een pakketbrievenbus vol pakketten weegt meer dan een gewone, dus de bevestiging moet daarop berekend zijn. Het uiterlijk wordt steeds vaker meegewogen bij de inrichting van de entree. Een strakke zwarte uitvoering sluit bijvoorbeeld aan bij donkere kozijnen en modern deurbeslag, een vrijstaand model met een rustig ontwerp bij een landelijke woning.

Bij de keuze helpt een vergelijking van de gangbare pakketmaten met de binnenmaat van de brievenbus. Een boek of een doos met kleding past snel, een grotere verzending niet. Een pakketbrievenbus die te klein is voor de gebruikelijke bestellingen, blijft in de praktijk grotendeels onbenut.

Niet elk pakket komt overigens automatisch in aanmerking. Welke maten een bezorger in een brievenbus achterlaat, hangt af van de vervoerder en de voorwaarden van de webwinkel.