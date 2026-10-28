Meer mensen als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in Donorregister, vooral jongeren

Op 1 januari 2026 stonden 8,2 miljoen mensen van 18 jaar of ouder geregistreerd als donor. Dat zijn er ruim 90 duizend meer dan een jaar eerder. Dit zijn mensen die toestemming geven voor orgaandonatie, en mensen die geen keuze maken en daardoor als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het register staan. Vooral 18- tot 25-jarigen maken vaker geen keuze, en staan daardoor automatisch als donor ingeschreven. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het Donorregister.

In totaal staat 58 procent van de volwassenen als donor geregistreerd in het Donorregister: 4,8 miljoen 18-plussers (34 procent) hebben toestemming voor orgaandonatie gegeven. 3,4 miljoen mensen (25 procent) staan geregistreerd als ‘geen bezwaar’ omdat ze geen keuze hebben doorgegeven. Verder laten 1,5 miljoen volwassenen (11 procent) een familielid of andere naaste beslissen, en geven 4,4 miljoen mensen (31 procent) geen toestemming.

Het aantal mensen dat geregistreerd staat als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ is de laatste paar jaar toegenomen. Het aantal mensen dat toestemming geeft, neemt al langer af.

Jongeren maken vaker geen keuze

Jongeren maken minder vaak dan ouderen een keuze in het Donorregister, waardoor ze vaker als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister staan. Dit aandeel is in 2026 voor alle leeftijdsgroepen tot 75 jaar toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Onder 18- tot 25-jarigen was de toename ten opzichte van 2025 het sterkst, met 1,9 procent. Bij jongeren neemt het aandeel ‘geen bezwaar’ al vanaf 2022 toe.