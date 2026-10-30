Zeven nieuwe onderzoeken naar kinderkanker gaan van start

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) investeert € 3 miljoen in zeven nieuwe onderzoeken naar kinderkanker. De onderzoekers zoeken antwoorden op urgente vragen als: hoe kan leverkanker beter en sneller worden opgespoord? En hoe kan de behandeling voor baby's met leukemie worden verbeterd? Hiermee komt ons doel, ieder kind kankervrij, steeds dichterbij.

Vorige maand deelden ze het geweldige nieuws dat de overlevingskans voor kinderen met kanker opnieuw is gestegen. Toch overleeft nog steeds één op de zes kinderen met kanker hun ziekte niet. Daarom blijft KiKa zich hard maken voor meer onderzoek naar kinderkanker.

Groen licht voor acht nieuwe onderzoeken

In totaal stelt KiKa € 3 miljoen beschikbaar voor zeven nieuwe onderzoeken. Dit zijn de veelbelovende projecten die van start gaan dankzij de steun van donateurs, actievoerders, sporters en zakelijke partners:

Narcose tijdens de behandeling van kinderkanker

Kinderen met kanker moeten regelmatig onder narcose of krijgen een roesje, bijvoorbeeld bij een operatie, scan of ruggenprik. Daardoor slaapt een kind tijdens zo'n ingreep of is het suf. Zo heeft het er zo min mogelijk stress en pijn van. Maar wat doet het met een kind als het vaak narcose of een roesje krijgt? Daar weten artsen nog weinig over. Dit onderzoek moet daar duidelijkheid over geven.

Betere en veiligere behandeling voor baby's met leukemie

Baby’s met een bepaalde vorm van acute lymfatische leukemie krijgen nu een behandeling die zo zwaar is dat ze er ernstig ziek van kunnen worden. Soms komen ze op de intensive care terecht. Sommige baby’s overlijden zelfs aan de gevolgen van de behandeling. Er zijn nu nieuwe medicijnen die alleen de kankercellen aanpakken. Eén zo’n medicijn alleen werkt niet goed genoeg. Daarom gaan de onderzoekers in het laboratorium testen of drie van deze medicijnen samen veiliger zijn en beter werken. Werkt het? Dan willen ze deze behandeling zo snel mogelijk naar de kinderen brengen.

Onderzoek naar DNA-cirkels bij kinderkanker

Ons DNA vertelt een cel wat hij moet doen. Zit er een fout in het DNA, dan kan een cel ongeremd gaan groeien. Zo kan kanker ontstaan. Bij sommige vormen van kinderkanker breken stukjes DNA af. Die kunnen kleine rondjes vormen: DNA-cirkels. Ze komen vooral voor bij vormen van kinderkanker die moeilijk te behandelen zijn. Een kankercel kan in korte tijd heel veel kopieën van een DNA-cirkel maken en ze ook weer snel kwijtraken. Daardoor verandert de tumor steeds en werkt een behandeling minder goed. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe vaak DNA-cirkels ontstaan en hoe een cel ermee omgaat. Zo hopen ze nieuwe manieren te vinden om kinderen met kanker te behandelen.

Levenslang gezond bloed na een stamceltransplantatie

Sommige kinderen met leukemie hebben een stamceltransplantatie nodig. Daarbij krijgen ze stamcellen van een donor. Deze cellen maken daarna hun bloed aan. Krijgt een baby stamcellen van een donor van 50 jaar en wordt het kind zelf 80, dan moeten die stamcellen meer dan 130 jaar gezond blijven. Maar lukt dat ook? Dat zoeken onderzoekers in dit project uit. Ze volgen kinderen jarenlang na hun transplantatie. Zo hopen ze dat artsen problemen met het bloed in de toekomst eerder kunnen ontdekken en behandelen.

Leverkanker opsporen in het bloed

Sommige levertumoren bij kinderen laten een soort spoor achter in het bloed. Met een test kunnen artsen dat spoor meten. Dat helpt hen om leverkanker op te sporen. Ook kunnen artsen hiermee volgen of de chemotherapie werkt. Maar niet elke levertumor laat dit spoor achter. Daarom kijken de onderzoekers naar twee andere sporen in het bloed, die bij volwassenen met leverkanker veelbelovend zijn. Zo hopen ze dat artsen leverkanker bij kinderen sneller herkennen en beter kunnen volgen.

Betere kijkoperaties bij kinderen met kanker in de buik

Kinderen met kanker in de buik krijgen vaak een operatie om de tumor weg te halen. Daarvoor is meestal een grote snee in de buik nodig. Daarna hebben kinderen soms veel pijn of kunnen ze een groot litteken overhouden. Bij een kijkoperatie zijn alleen kleine sneden nodig. Maar de chirurg kan de tumor dan minder goed zien en voelen. Daarom gaan onderzoekers een nieuwe methode ontwikkelen die chirurgen helpt om tijdens een kijkoperatie beter te zien waar een tumor zit. Als dit lukt, kunnen meer kinderen met een tumor in de buik een kijkoperatie krijgen. Dat betekent minder pijn, een sneller herstel en een betere kwaliteit van leven na de behandeling.

Kan een scan laten zien of chemotherapie werkt bij rhabdomyosarcoom?

Rhabdomyosarcoom is de meest voorkomende wekedelentumor bij kinderen. Onderzoekers testen of een PET/CT-scan die veel patiënten al krijgen, kan laten zien of chemotherapie zal werken. Zo kunnen artsen in de toekomst sneller de juiste behandeling kiezen voor ieder kind.