Politie houdt acht personen aan in Utrecht voor drugshandel

De politie heeft op dinsdag 27 oktober en woensdag 28 oktober in Utrecht in totaal acht personen aangehouden die worden verdacht van handel in verdovende middelen. De aanhoudingen zijn het resultaat van een gezamenlijke actie van politie, gemeente Utrecht en het Openbaar Ministerie.

De afgelopen tijd kwamen via Meld Misdaad Anoniem meerdere meldingen binnen over mogelijke drugshandel op verschillende plekken in Utrecht. Deze signalen zijn door politie, gemeente en justitie gezamenlijk onderzocht. Daarbij is niet alleen gekeken naar strafbare feiten, maar ook naar de impact van de handel op de leefbaarheid in de wijken.

Aanhoudingen en beslag

Uit het onderzoek bleek dat meerdere personen zich afzonderlijk bezighielden met de verkoop van verdovende middelen, ieder met een eigen klantenkring. Tijdens de actie zijn acht verdachten aangehouden in de leeftijd van 14 tot 34 jaar, afkomstig uit onder andere Utrecht, De Bilt en Zaandijk. De acht verdachten kunnen we linken aan zes verschillende lopende strafzaken. Een van de verdachten is aangehouden naar aanleiding van een flyer met drugsreclame die inwoners van Utrecht in hun brievenbus kregen.

Er zijn daarnaast twee voertuigen, honderden euro’s aan contant geld en meerdere mobiele telefoons in beslag genomen. Zes verdachten zijn met een dagvaarding in vrijheid gesteld. Over de afdoening van de zaken van twee andere verdachten wordt later beslist.

Versnelde behandeling bij politierechter

De verdachten zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de politierechter. Er wordt gebruikgemaakt van een themazitting, waardoor de zaken versneld worden behandeld. Deze aanpak staat in het teken van lik-op-stuk. Die snelheid zorgt voor duidelijkheid – zowel voor de verdachten als voor de samenleving. Het geeft een helder signaal af: als je je bezighoudt met drugshandel, kun je worden gepakt en snel voor de rechter staan.