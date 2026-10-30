Opnieuw minder jongeren met jeugdzorg

In het eerste halfjaar van 2026 kregen 392 duizend jongeren jeugdzorg. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal jongeren met jeugdzorg steeg na 2015 ieder jaar, behalve in coronajaar 2020. In 2025 daalde het aantal jongeren met jeugdzorg voor het eerst en die daling zet in 2026 door. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de jeugdzorg. Jongeren kunnen meerdere vormen van jeugdzorg krijgen. Jeugdhulp is met 383 duizend jongeren in het eerste halfjaar van 2026 de grootste vorm van jeugdzorg. In het eerste halfjaar van 2025 waren dit er 405 duizend: een daling van 5 procent.

Jeugdhulp is hulp aan jongeren met psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen of een verstandelijke beperking. Ook kan jeugdhulp ingezet worden voor het ondersteunen van ouders bij opvoedingsproblemen. Jeugdhulp is in principe bedoeld voor jongeren tot 18 jaar maar kan verlengd worden tot 23 jaar.

3 procent minder jongeren met jeugdbescherming

Bijna 29 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2026 jeugdbescherming. Dat is zo’n 3 procent minder dan een jaar eerder.

De rechter legt een jeugdbeschermingsmaatregel dwingend op als de veiligheid en ontwikkeling van het kind in gevaar zijn. Een jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij’ geplaatst zoals dat wordt genoemd. Jeugdbescherming stopt als de jongere 18 jaar wordt.

Meer jongeren met jeugdreclassering

In het eerste halfjaar van 2026 kregen 7,4 duizend jongeren jeugdreclassering, ruim 2 procent meer dan in de eerste helft van 2025. Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren vanaf 12 tot 18 jaar die voor hun achttiende verjaardag met politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.