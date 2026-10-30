Bevolking groeit voor vierde jaar op rij minder hard

De bevolking groeide in de eerste drie kwartalen van 2026 met ruim 62 duizend inwoners. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen er ruim 78 duizend mensen bij kwamen. De bevolkingsgroei neemt al sinds 2022 af. Net als vorig jaar overleden er meer mensen dan er kinderen werden geboren. De bevolking groeide daardoor alleen door migratie. Nederland telde eind september 18,19 miljoen inwoners. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De bevolkingsgroei in de eerste drie kwartalen van 2026 (januari tot en met september) was de laagste sinds 2020. In dat jaar nam het aantal inwoners in dezelfde periode met bijna 58 duizend toe. Van 2021 tot en met 2026 groeide de bevolking in de eerste negen maanden gemiddeld met 103 duizend mensen. 2022 was een uitschieter: de bevolking nam toen toe met 191 duizend mensen, vooral door de immigratie van Oekraïense vluchtelingen. Sindsdien neemt de bevolkingsgroei ieder jaar af.

Minder groei door migratie

In de zomermaanden komen doorgaans de meeste immigranten naar Nederland. In het derde kwartaal van 2026 waren dat er 100 duizend, iets minder dan in dezelfde periode in 2025 (103 duizend). Tot en met september vestigden zich in 2026 in totaal 226 duizend en emigreerden er 160 duizend mensen. Per saldo kwamen er daardoor ruim 66 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie. Dat zijn er 15 duizend minder dan in dezelfde periode in 2025.

De immigratie lag in de eerste drie kwartalen van 2026 lager dan in dezelfde periode van 2022 tot en met 2025, maar nog wel hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Toch was het saldo van de buitenlandse migratie in 2019 hoger, doordat er toen minder mensen emigreerden.