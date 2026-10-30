Meest kritieke materialen komen vooral uit China

Van de acht meest kritieke materialen voor de Nederlandse economie worden zeven materialen vooral verwerkt in China voordat ze in materiaal- of productvorm in Nederland aankomen. 'Gallium is het meest kritieke materiaal', zo meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Gallium

Voor alle kritieke materialen op de officiële EU-lijst is gekeken naar het economische belang voor Nederland, het leveringsrisico en de verwachte groei van de vraag. Van de acht materialen met de hoogste gecombineerde score is Nederland voor zeven materialen sterk afhankelijk van China: gallium, zeldzame aardmetalen, germanium, grafiet, lithium, kobalt en silicium metaal.

Halfgeleiderindustrie

Deze materialen zijn onder andere cruciaal voor de halfgeleiderindustrie, defensie en de energietransitie, terwijl de import ervan geopolitiek kwetsbaar is. De vraag naar deze materialen groeit doordat er meer behoefte is aan geavanceerde mobiliteit, computerkracht, en energie- en defensiesystemen.

China

Voor de zeven genoemde materialen vindt minimaal 74 procent van de mondiale verwerking in China plaats. Gallium komt met 99 procent het vaakst uit China, gevolgd door grafiet met 94 procent en zeldzame aardmetalen met 84 procent. Alleen bij niobium speelt China vrijwel geen rol en is Nederland juist afhankelijk van Brazilië.

Gallium meest kritieke materiaal voor Nederlandse economie

'Van de genoemde materialen heeft gallium de grootste kriticiteit In de eerste plaats kent gallium een groot leveringsrisico, omdat China bijna de gehele wereldproductie controleert en dit metaal inzet als geopolitiek drukmiddel via strikte exportbeperkingen', aldus het CBS.

Microchips

In de tweede plaats is het van groot belang voor de Nederlandse economie omdat het de basis vormt voor de microchips en hightech van grote bedrijven. In de derde plaats groeit de vraag naar gallium explosief, omdat de overstap naar AI, elektrische auto's en snellere netwerken chips vereist die veel krachtiger en energiezuiniger zijn dan de huidige siliconenchips.

Lithium

De andere materialen hebben een wat lagere gecombineerde score, vanwege een relatief lager leveringsrisico (zoals lithium), economisch belang (zoals germanium) of verwachte vraaggroei (zoals niobium).