Motoragent zet taser in nadat hij door bestuurder busje bij zijn pols werd gepakt tijdens aanhouding

Tijdens een aanhouding in de Runstraat in Amsterdam op donderdag 29 oktober is een stroomstootwapen ingezet door een motoragent. 'Er gaat online een video rond van deze aanhouding. Omdat de video maar een kort stukje van de aanhouding laat zien geven we meer uitleg over wat daaraan voorafging', zo meldt de politie vrijdag.

Verkeer gestremd door bestelbus

Rond 15.30 uur ontstaat er een verkeersstremming in de Runstraat vanwege een busje dat de weg blokkeert. De motoragent die daar is vraagt de bestuurder om zijn bus te verplaatsen zodat het verkeer erlangs kan rijden. Dit weigert hij, waarop de agent hem vervolgens meerdere malen om zijn rijbewijs en identiteitsbewijs vraagt.

Bestuurder voldoet niet aan vorderingen motoragent

De man voldoet niet aan deze vorderingen. De agent besluit over te gaan tot aanhouding. Hij vraagt herhaaldelijk om medewerking en waarschuwt tot twee keer aan toe dat hij anders zijn stroomstootwapen moet inzetten.

Motoragent door bestuurder bij zijn pols gepakt

De agent wil de man naar een muur begeleiden maar wordt dan door de man bij zijn pols gepakt. De politieman moet zich losrukken en zet meteen zijn stroomstootwapen in. Daarna krijgt de verdachte handboeien om. Vervolgens is de verdachte overgebracht naar het politiebureau waar hij is verhoord en met drie boetes is heengezonden.

Geweld motoragent zal getoetst worden

'Het gebruik van dit geweld is vastgelegd en zal getoetst worden, zoals altijd het geval is wanneer politiemensen geweld of geweldsmiddelen gebruiken. Hierbij wordt gekeken of het geweld noodzakelijk, proportioneel en rechtmatig was. Een kort fragment geeft nooit het complete plaatje weer. We vragen iedereen om niet meteen een oordeel te vellen op basis van maar een deel van de informatie', aldus de politie.