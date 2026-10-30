Zeven agenten vervolgd voor betrokkenheid bij dood arrestant Rotterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft besloten dat zeven agenten worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij het overlijden van een arrestant op 9 juni 2023. 'De 32-jarige man overleed nadat hij werd getaserd en vervolgens langdurig in bedwang werd gehouden tijdens een aanhouding', zo meldt het OM.

Slachtoffer met fiets tegen auto gebotst en doorgereden

De melding, waarop in eerste instantie twee agenten afkwamen, ging over een verkeersincident. De man die uiteindelijk overleed, zou met zijn fiets op een auto zijn gebotst en daarna zijn doorgefietst. De twee agenten zetten de achtervolging in: in eerste instantie met de politiebus, later te voet.

Taser gebruikt

Toen de verdachte herhaaldelijk niet op hun aanwijzingen inging, heeft een van de agenten de taser gebruikt. Dat had niet het gewenste effect op de man. Ter assistentie arriveerden in korte tijd meer politieagenten. Omdat de verdachte zich bleef verzetten is er door de politie geweld toegepast bij het fixeren van de man. Hij is in buikligging langdurig door meerdere agenten in bedwang gehouden. Toen de agenten merkten dat het niet goed met de man ging is er een ambulance ter plaatse gekomen, kort daarna volgde er een reanimatie. Uiteindelijk is de man in het ziekenhuis overleden.

Overlijden arrestant verklaarbaar

Na het feitenonderzoek, uitgevoerd door de Rijksrecherche, is het vermoeden ontstaan dat het uiteindelijke overlijden van de man kan worden verklaard door de manier waarop hij door de agenten in bedwang werd gehouden.

Vervolging

Op basis van het feitenonderzoek door de Rijksrecherche concludeert het OM dat zeven van de betrokken agenten tijdens deze aanhouding de voor hen geldende geweldsinstructie hebben geschonden als gevolg waarvan verdachte is komen te overlijden. Deze agenten worden verdacht van schending van de geweldsinstructie met de dood tot gevolg.

Achtste agent in opleiding niet vervolgd

De zaak tegen een achtste agent is geseponeerd. Hij was in opleiding en voerde instructies uit van collega’s met een hogere rang. Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij op eigen initiatief handelingen heeft verricht die hebben bijgedragen aan het overlijden van het slachtoffer.

Het OM gaat de zaak voorleggen aan de Blauwe Kamer: een speciale rechtbank in Utrecht die rechtszaken tegen opsporingsambtenaren behandelt. De zittingen zullen op verschillende dagen plaatsvinden: op 19 januari 2027 en 15 t/m 18 februari 2027. De rechter zal vervolgens in alle zaken tegelijk uitspraak doen.