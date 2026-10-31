Rubberboot met migranten onderschept

In het Zeeuwse Breskens in zaterdagochtend een rubberboot met 38 opvarenden onderschept. Het vaartuig is naar de haven van Cadzand gebracht, waar de opvarenden werden opgevangen door de hulpdiensten.

Volgens Omroep Zeeland werd er omstreeks 06.00 uur voor het eerst melding gemaakt van de boot. De motor van de rubberboot zou in zee zijn gevallen waardoor het vaartuig stuurloos raakte.

De Marechaussee heeft twee personen aangehouden omdat zij verdacht worden van mensensmokkel. Een woordvoerder van de Marechaussee laat aan de regionale omroep weten dat het om een uitzonderlijke en schrijnende situatie ging. ‘ Als je zo die mensen aan boord ziet zitten, hutje-mutje op elkaar. Zonder reddingsvesten en op zo'n boot is dit echt levensgevaarlijk.’

Er is nog niet bekend waarvandaan de boot is vertrokken en wat de bestemming was van de migranten.