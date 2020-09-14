Nepagenten slaan toe in Zierikzee maar eindigen na achtervolging in sloot

Achtervolging ingezet

'Daar aangekomen zagen agenten een verdachte lopen. Hij stapte in een auto, waarna een achtervolging startte. Na een achtervolging die in Hellevoetsluis eindigde, zijn twee verdachten aangehouden', aldus de politie.

Twee meldingen over nepagenten

Op zondag 13 september kwamen twee meldingen binnen bij de 112-meldkamer. Beide slachtoffers wonen in dezelfde straat in Zierikzee. Zij vertelden dat iemand bij hen in de woning was geweest die zich voordeed als agent. In beide gevallen zijn kostbaarheden meegenomen. De nepagent zou volgens de slachtoffers net de woning hebben verlaten. Agenten reden daarom met spoed naar de straat. Daar aangekomen kregen zij zicht op een verdachte die voldeed aan het signalement. De man gedroeg zich verdacht en zenuwachtig.

Achtervolging

Agenten wilden de man controleren. Hij rende naar een auto, stapte als bijrijder in en het voertuig reed direct weg. Tijdens de vluchtpoging moest een van de agenten, die op dat moment te voet was, opzij springen om niet door de auto van de verdachten te worden aangereden. Gelukkig kon de agent op tijd wegspringen en raakte er niemand gewond.

Kenteken doorgegeven

De agenten gaven het kenteken direct door aan de meldkamer. Het kenteken werd meteen verspreid naar andere agenten die onderweg waren. De sirenes gingen aan en de achtervolging startte. De auto met daarin twee verdachten reed met hoge snelheid weg. De verdachten haalden gevaarlijke capriolen uit om de agenten af te schudden. De achtervolging ging richting Serooskerke, Goedereede, Stellendam en vervolgens in de richting van Rotterdam. Daarom werden ook agenten vanuit Rotterdam aangestuurd. Zij gingen met spoed onderweg.

Voertuig gecrasht in sloot

Verschillende politieauto’s zaten achter de verdachten aan. Ter hoogte van de Repel en de Struytse Zeedijk in Hellevoetsluis verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en crashte in een sloot. De bestuurder gaf zich direct over en werd aangehouden. De bijrijder vluchtte te voet. Hij rende door het gras weg van de politie. Agenten zetten te voet de achtervolging in. De conditie van de agenten bleek beter dan die van de verdachte. Kort daarna troffen zij de verdachte aan in een tuin en hielden hem aan.

Verdachte gewond geraakt

Bij de crash raakte een van de verdachten gewond. Een ambulance werd opgeroepen en bracht hem naar het ziekenhuis. Nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, werd hij, net als de andere verdachte, overgebracht naar het politiebureau. De auto van de verdachten is in beslag genomen. In het voertuig zijn goederen aangetroffen die vermoedelijk te linken zijn aan de diefstallen in Zierikzee. De politie onderzoekt dit verder.

Twee aanhoudingen

De twee mannen, een 19-jarige man uit Hoorn en een minderjarige jongen uit Hellevoetsluis, zijn aangehouden. Zij zitten nog vast en worden verhoord.