Man (19) aangehouden op verdenking aanrandingen en mishandeling in Delft en Den Hoorn

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de Harnaskade in het Zuid-Hollandse Den Hoorn van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. De man (19) is aangehouden.

Aanhouding 19-jarige verdachte

Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving in Den Hoorn een man met een gelijkend signalement van de poging van een eerdere aanranding en mishandeling in de nacht van vrijdag op zaterdag en hielden hem aan. De politie denkt de verdachte te kunnen linken aan het incident van dit weekend. Of hij ook betrokken is geweest bij de eerdere gelijkende incidenten in Delft moet onderzoek uitwijzen.

Aanrandingen Delft

In de Delftse Hout in Delft hebben afgelopen maanden een aantal aanrandingen en mishandelingen plaatsgevonden. De politie doet onderzoek naar deze zaken en is op zoek naar mensen die mogelijk iets opvallends hebben gezien of gehoord. 'Op dit moment is onduidelijk of de zaken verband houden. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er samenhang is', aldus de politie.

Aanrandingen in juli

In juli hebben twee aanrandingen met geweld plaatsgevonden. In de nacht van donderdag 9 juli op vrijdag 10 juli werd rond 1.00 uur op de Korftlaan een vrouw van haar fiets geduwd en aangerand. Zes dagen later, in de nacht van woensdag 15 juli op donderdag 16 juli rond 1.00 uur, overkwam een andere vrouw hetzelfde op het Sint-Jorispad.

Mishandelingen op 2 september

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 september kwam rond 2.00 uur een melding binnen van een vrouw die bij het Sint-Jorispad in Delft, langs de A13, was mishandeld. Ze was daarbij van haar fiets geslagen. Iets later, rond 2.45 uur, volgde een melding van een vrouw die op de Tweemolentjeskade bijna van haar fiets was geduwd.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar alle vier de incidenten en is daarvoor op zoek naar informatie. Mensen die in deze periode iets verdachts hebben gezien of gehoord in of rond de Delftse Hout wordt gevraagd zich te melden. Ondertussen houdt de politie meer toezicht in het gebied.

Signalement verdachte

Voor de mishandelingen op 2 september is een signalement van de verdachte bekend. Die wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar en rond de 1.75 á 1.80 meter lang. Hij had een donkere huidskleur, kort zwart haar, een slank postuur en reed op een fiets. Dit signalement komt gedeeltelijk overeen met dat van de verdachte bij de incidenten in juli. Informatie kan worden gedeeld met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.