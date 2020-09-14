Vernieuwde campagne ‘Praat vandaag over morgen’ van start

Ouder worden gaat vanzelf. Prettig ouder worden daar kun je ook zelf iets voor doen. Daarom start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag met de vernieuwde campagne Praat vandaag over morgen. De campagne biedt tips en inzichten om te ontdekken wat je belangrijk vindt voor later en welke voorbereidingen je nu al je kunt treffen samen met mensen in je omgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, fit blijven en omzien naar elkaar.

Stel ouder worden niet uit

Ouder worden is iets waar iedereen mee te maken krijgt, maar waar we liever nog even niet bij stilstaan. ‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn’, zo luidt het gezegde. De campagne met de boodschap ‘Stel ouder worden niet uit’ vertaalt dit gevoel met een knipoog. Het zet je aan het denken en biedt praktische handvatten om vandaag al eerste voorbereidingen te treffen.

Via de Later-Check op de website krijgen mensen aan de hand van een aantal vragen inzicht in waar ze nu al mee de slag kunnen. Past jouw woning in de toekomst ook nog bij je of is het nodig om aanpassingen te doen? Wie zijn voor jou onmisbaar en hoe kun je je contacten in de buurt versterken? Van welke activiteiten krijg jij energie en hoe zorg je dat je die over 10 jaar ook nog kunt blijven doen?

Eén van de grootste verworvenheden van onze tijd

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport): “Dat we steeds ouder worden, is één van de grootste verworvenheden van onze tijd. Maar prettig ouder worden vraagt ook om voorbereiding. En geeft rust als je daar op tijd mee begint, ook als je je nog allesbehalve oud voelt. Dat is niet iets waar ouderen alleen voor staan. Een samenleving waarin we naar elkaar omkijken, begint bij wat we nu al voor elkaar kunnen betekenen.”

Soms confronterend, maar noodzakelijk

Zangeres Ruth Jacott (66) is ambassadeur van de campagne. Het liefst treedt zij nog tot haar 80e op, maar om te blijven doen wat ze belangrijk vindt treft ze ook al voorbereidingen voor morgen: “Ik wilde hélemaal niet bezig zijn met ouder worden. In mijn hoofd ben ik nog 25. Maar vroeg of laat kom je erachter dat je het niet tegengaat. Ik begon het bijvoorbeeld aan mijn lijf te voelen, dan kun je jezelf niet meer voor de gek houden. Ik beweeg nu meer, zodat ik me zowel lichamelijk als mentaal fit en energiek blijf voelen. Het is niet realistisch om je hele toekomst te plannen. Maar het is goed om jezelf af te vragen: wat kan ik doen om zo lang mogelijk te blijven leven zoals ík dat wil?”

Over de campagne

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ wordt gevoerd door het ministerie van VWS in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke organisaties en bouwt voort op een initiatief van brancheorganisatie ActiZ. De campagne is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten nadenken over later en te zien dat iedereen op zijn eigen manier voorbereidingen kan treffen. ‘Praat vandaag over morgen’ is de komende maanden te zien op TV, wachtkamerschermen, social media, online en in diverse print-media.