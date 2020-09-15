Prinsjesdag 2026 in begrijpelijke taal

Begroting

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld het kabinet uitgeeft, en aan welke dingen. En hoeveel geld het kabinet via belastingen krijgt. De meeste Nederlanders houden in 2027 iets minder geld over. Dat komt door de hoge prijzen en door problemen in de wereld.

Makkelijker vergunningen om te bouwen

Het kabinet wil dat de Nederlandse economie sterk blijft. En dat er genoeg banen zijn. Daarom wil het kabinet bijvoorbeeld dat vergunningen om te bouwen makkelijker gegeven worden. En dat er minder regels zijn voor bijvoorbeeld bedrijven. Ook wil het kabinet de problemen op het volle elektriciteitsnet oplossen. Zodat iedereen genoeg stroom krijgt.

Beter samenwerken met 1e en 2e Kamer

Het kabinet wil beter samenwerken met de Tweede en Eerste Kamer. Maar ook met vakbonden, bedrijven en andere overheden zoals gemeenten. Ook blijft Nederland goed samenwerken met andere landen. Omdat er grote problemen in de wereld zijn, zoals in het Midden-Oosten en Oekraïne.

Nieuwe plannen kabinet

- Mensen blijven minder belasting betalen over benzine of diesel. Zodat tanken niet duurder wordt.

- Het kabinet geeft elk jaar € 425 miljoen aan woningcorporaties. Hiermee kunnen ze meer huizen bouwen.

- Er gaat meer geld naar wegen, bruggen, dijken en het spoor.

- Ook is er € 1,3 miljard voor projecten die CO₂ onder de grond opslaan. Dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan.

- En gaat er € 1,1 miljard naar internationale samenwerking. Daarvan is een deel voor hulp aan Oekraïne.

Aangepaste plannen kabinet

- Het kabinet wil niet meer dat de pensioenleeftijd afhangt van hoe oud Nederlanders gemiddeld worden.

- Het kabinet verlaagt het maximumdagloon niet. Dat bedrag bepaalt hoe hoog iemands uitkering wordt als diegene niet meer kan werken.

- Het kabinet stelt de wijzigingen in sommige uitkeringen en toeslagen met 1 jaar uit.

Schulden van Nederland

Elk land heeft schulden. Dit heet de staatsschuld. De staatsschuld van Nederland is laag, ook vergeleken met andere landen. Het kabinet geeft in 2027 iets meer geld uit dan dat er binnenkomt. Daardoor gaat de staatsschuld iets omhoog, maar blijft het onder de afspraak met Europa.

Plannen voor belastingen in 2027

Het kabinet past verschillende belastingen aan. Zodat ze beter en makkelijker werken. De belangrijkste plannen:

- Woningcorporaties betalen minder belasting. Hierdoor blijft er meer geld over om huizen duurzamer te maken. En om nieuwe huizen te bouwen.

- Mensen die huizen kopen om te verhuren, betalen minder overdrachtsbelasting. Zo komen er meer huurwoningen.

- De belastingen voor afvalbedrijven worden minder hoog dan het kabinet eerder wilde. Zo krijgen afvalbedrijven meer tijd om te verduurzamen.

- Het kabinet wil de belastingen in box 3 veranderen. Dat zijn belastingen over bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis.