Zeven verdachten aangehouden en 3800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft zaterdag 12 september zeven mannen aangehouden die worden verdacht van de invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en van witwassen. In totaal werd 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat voornamelijk om vuurwerk in de categorie F4, dat is de zwaarste categorie vuurwerk, zoals cakes en shells.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties voerde het onderzoek uit onder leiding van het Landelijk Parket. In dit onderzoek werd nauw samengewerkt met de Duitse politie, omdat het vuurwerk opgeslagen werd in Duitsland en vanuit daar naar Nederland geïmporteerd. Het onderzoeksteam kreeg zicht op verschillende transporten. Zo onderschepte collega’s op zaterdag 29 augustus al ruim 1200 kilo vuurwerk bij Schaijk en daarbij is een verdachte van 22 jaar uit Oss aangehouden. Afgelopen zaterdag zijn in Nederland nog drie transporten onderschept bij Arnhem, Heijnen en Ulft, met in totaal 2600 kilo vuurwerk. Zaterdag zijn zeven verdachten aangehouden. De verdachten zijn tussen de 31 en 60 jaar en komen uit Oss, Raalte, Olst, Wesepe, Sivolde, Ruurlo en een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats. Naast vuurwerk zijn ook gegevensdragers en €30.000 contant geld in beslag genomen.