Bestuurder en bijrijder aangehouden voor aanrijding kind

De politie heeft twee verdachten aangehouden na een ernstige aanrijding op de Plataanstraat in Haarlem. Daarbij is zondagavond rond 18.45 uur een kind aangereden.

De bestuurder reed na de aanrijding door in de richting van de Orionweg en de N208. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhoudingen

De politie is de twee verdachten op het spoor gekomen na onderzoek. De bestuurder, een 21-jarige man uit Haarlem, meldde zich na telefonisch contact bij de politie en is aangehouden. Ook de bijrijder, een 22-jarige man uit Haarlem, is aangehouden. Beiden zitten vast voor verhoor en onderzoek.

Voertuig aangetroffen

De betrokken auto, een zwarte Audi A3, is op aanwijzen van de bestuurder aangetroffen op een andere plek in Haarlem-Noord. Het voertuig is direct in beslag genomen voor onderzoek.