Verdachte (19) opgepakt na schietincident op festival in Amsterdam

De recherche is dringend op zoek naar getuigen en beelden van een schietincident tijdens een festival aan de Sportparklaan in Amsterdam. 'Het schietincident vond plaats rond 21.20 uur op zaterdag 12 september 2026. Hierbij raken twee mensen gewond. Zondagochtend 13 september 2026 is een 19-jarige man uit Zwijndrecht door het arrestatieteam aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Man en vrouw gewond

Zaterdagavond rond 21.20 uur komen er diverse meldingen binnen bij de politie dat er schoten worden gehoord tijdens een festival aan de Sportparklaan. 'Kort daarna meldt zich een vrouw bij de EHBO met een schampschot. Later die avond meldt ook een man zich in Rotterdam met een schampschot', aldus de politie.

Aanhouding door AT

De recherche stelt direct een onderzoek in, waarbij het arrestatieteam (AT) zondagochtend een 19-jarige man in Zwijndrecht als verdachte aan kan houden in zijn woning.