Home Nieuws FASTNL houdt Poolse verdachte aan die mogelijk levenslang kan krijgen

Het Fugitive Active Search Team (FASTNL) heeft op woensdag 9 september in Dinteloord een 31-jarige man uit Polen aangehouden. Hij wordt in zijn geboorteland verdacht van zware mishandeling en uiteindelijk moord op zijn vader.

Hij was al enige tijd op de vlucht en op basis van nieuwe informatie werd de man door FASTNL getraceerd. Terwijl hij nietsvermoedend aan het werk was, werd hij aangehouden. Mocht de man schuldig bevonden worden in Polen, dan kan hij tot levenslang krijgen. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd.

Europees netwerk

FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is aangesloten bij het European network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), een samenwerkingsverband van opsporingsteams van politiediensten binnen de Europese Unie. Internationale samenwerking is van groot belang, want naar schatting kiest ruim de helft van de voortvluchtigen ervoor om zich buiten de eigen landsgrenzen schuil te houden. Door de samenwerking kunnen voortvluchtigen sneller opgespoord worden.