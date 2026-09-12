Voertuigcontrole leidt tot vondst duizenden stuks levensgevaarlijke cobra’s

De politie heeft vrijdagavond bij een controle van een bestelbus in het Brabantse Geffen duizenden stuks zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. 'Ook werd er in een loods in Heesch drugs, (airsoft)wapens en nog meer zwaar illegaal vuurwerk gevonden', zo meldt de politie zaterdag.

Cobra's

Een bestelbus met opvallend rijgedrag in de omgeving van Geffen wekte gisterenavond de interesse van surveillerende agenten. Zij gaven daarom de bestuurder van de bus een stopteken. Tijdens de controle van het voertuig troffen de agenten kartonnen dozen aan met daarin duizenden stuks illegaal vuurwerk waaronder vele levensgevaarlijke cobra’s.

Nog meer vuurwerk, drugs en airsoftwapens

Op basis van deze vondsten werd er een doorstap gemaakt naar een loods in Heesch die werd gehuurd door de 41-jarige bestuurder van de bestelbus. Daar werd niet alleen nog meer vuurwerk aangetroffen maar ook verdovende middelen en airsoftwapens die niet van echte wapens te onderscheiden waren. De 41-jarige Geffenaar is voor diverse strafbare feiten aangehouden en zit in hechtenis.

Levensgevaarlijk

Als cobra's met de kracht van een explosief vervoerd worden of ergens neergelegd worden brengt dat enorme risico's met zich mee. Voor de makers en de mensen die het vervoeren maar ook voor nietsvermoedende omstanders. Huizen kunnen zwaar beschadigd raken en het letsel kan dodelijk zijn. De handel in illegaal vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden en vormt een direct gevaar voor de samenleving. Cobra’s worden ook steeds vaker als explosief gebruikt.