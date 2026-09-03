Provincie Noord-Brabant saneert loodverontreiniging op moestuinlocatie in Heusden

Provincie Noord-Brabant start binnenkort met de sanering van een moestuinlocatie aan de Lombardstraat in Heusden.

Uit onderzoek blijkt dat het loodgehalte in de bodem op deze locatie te hoog is. Om gezondheidsrisico's voor jonge kinderen te voorkomen, wordt de verontreinigde grond verwijderd en vervangen door schone grond. Het project is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Heusden, en maakt onderdeel uit van het brabantbrede project Bodemlood van de provincie.

In het verleden zijn verschillende schadelijke stoffen in de Brabantse bodem terechtgekomen. Eén daarvan is lood. Deze stof werd vroeger onder meer gebruikt in benzine, verf, drinkwaterleidingen en verschillende industriële processen. Inmiddels is bekend dat een te hoog loodgehalte in de bodem risico's kan opleveren voor de gezondheid, met name voor jonge kinderen tot en met 6 jaar. Het kan de ontwikkeling van hun hersenen remmen. In minder dan 1% van de onderzochte locaties in Brabant worden daadwerkelijk gehaltes lood aangetroffen die vragen om sanering.

Binnen het project Bodemlood onderzoekt de provincie locaties waar in het verleden mogelijk met lood is gewerkt en waar kinderen tegenwoordig in contact kunnen komen met onbedekte grond. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij leveren zogenoemde aandachtlocaties aan, zoals speelterreinen, speeltuinen, basisscholen, kinderopvanglocaties en moestuincomplexen. De provincie laat vervolgens advies- en ingenieursbureau Tetra Tech onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van lood in de bodem.

Samenwerking tussen provincie en gemeenten

De moestuinlocatie gelegen aan de Lombardstraat in Heusden is één van de locaties die door de gemeente is aangedragen voor onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de provincie na overleg met de gemeente, besloten de bodem te saneren.

"Het is belangrijk dat Brabantse kinderen veilig buiten kunnen spelen en opgroeien in een gezonde leefomgeving," zegt gedeputeerde Hagar Roijackers (Milieu). "Dat kunnen we alleen samen met gemeenten realiseren. Zij kennen hun leefomgeving het beste en helpen ons door aandachtlocaties aan te dragen. Dankzij die samenwerking kunnen we gericht onderzoek doen en waar nodig ingrijpen."

Wethouder Jeroen van den Bosch van de gemeente Heusden benadrukt eveneens het belang van de samenwerking. "Samen met de provincie zorgen we ervoor dat mogelijke gezondheidsrisico's snel worden aangepakt. We zijn blij dat deze locatie nu wordt gesaneerd, zodat gebruikers van de moestuinen straks weer veilig gebruik kunnen maken van het terrein."

“Gezondheid begint bij een veilige leefomgeving”, zegt gedeputeerde Saskia Boelema (Gezondheid en Brede Welvaart). Juist jonge kinderen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van lood. Door mogelijke risico's tijdig op te sporen en aan te pakken, voorkomen we gezondheidsproblemen en zorgen we ervoor dat Brabantse kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien."

Sanering duurt ongeveer 2 weken

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van der Zanden. Met behulp van een graafmachine wordt tot ongeveer 1 meter van de verontreinigde grond afgegraven. Daarna wordt de locatie aangevuld met een schone grondlaag.

De saneringswerkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Na afronding kunnen gebruikers weer veilig gebruikmaken van het terrein.