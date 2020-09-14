Nieuw leven in onderzoek brandstichting Moreelselaan: tipgeld uitgeloofd

In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juli 2020 werd met een zelfgemaakt explosief brand gesticht bij een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven. Een destijds 16-jarige jongen die op de bank lag te slapen, raakte ernstig gewond. Sadik K. uit Helmond, die toen 17 jaar was, werd een paar maanden later als verdachte aangehouden. Hij werd op 20 juli 2021 veroordeeld voor meervoudige poging moord. Maar er was sprake van een tweede verdachte en naar hem is de politie nog altijd op zoek. Ontvangen informatie blies het onderzoek nieuw leven in en de recherche ziet daardoor kansen de man alsnog te vinden. Daarnaast is er een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar deze tweede dader leidt.

Het explosief verwoestte in tien minuten tijd de gehele benedenverdieping. Zowel de voor- als de achtergevel liepen forse schade op. Het slachtoffer liep zeer ernstige brandwonden op. De moeder en de zus van de jongen lagen boven te slapen. Zij liepen geen brandwonden op, maar door de verwoestende werking van de brand had dit heel anders kunnen aflopen. Ze hebben heel veel geluk gehad dat ze op tijd uit de woning konden komen. Het gezin woont inmiddels ergens anders.

Nieuw leven

Het onderzoek is na verkregen informatie en onderzoeksresultaten nieuw leven ingeblazen. Zo heeft het rechercheteam duidelijkheid gekregen over de schoenen die de nog voortvluchtige verdachte ten tijde van de brandstichting droeg. Niet alleen weten ze van welk merk en type deze schoenen waren, maar ook waar ze waarschijnlijk werden gekocht. Nader onderzoek naar een koper die mogelijk als verdachte kan worden, aangemerkt is in volle gang. Tijdens het forensisch onderzoek werden meerdere sporen veiliggesteld voor nader onderzoek. Met de nieuwste technieken haalden specialisten een DNA-profiel van sporendragers, dat met een verdachte vergeleken kan worden. Er kwamen ook tips binnen waarin concreet namen werden genoemd, die in het onderzoek zijn betrokken en op bruikbaarheid worden onderzocht.

Ook uit Helmond

De inmiddels veroordeelde verdachte komt uit Helmond. Op basis van de huidige bevindingen in het onderzoek zoekt de recherche ook de tweede verdachte in Helmond of de directe omgeving. Naar de stellige overtuiging van het onderzoeksteam en het Openbaar Ministerie moeten er mensen zijn die weten wie de man is waar we nog naar op zoek zijn. Om die reden looft de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip.

Deel je info; tipgeld

Ook deze tweede verdachte mag er niet mee weg komen en daarom roept de politie mensen die meer weten met klem op hun informatie met hen te delen. Dat kun via het tipformulier, maar ook via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Als je wilt tippen zonder je naam te zeggen, deel je je informatie via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Je blijft dan gegarandeerd onbekend.

Groot onderzoek

De politie startte na de brandstichting direct een grootschalig opsporingsonderzoek in verband met de ernst van het feit. Het opzettelijk stichten van brand in een woning waarbij iemand (zwaar) lichamelijk letsel oploopt is een zeer ernstig misdrijf. Tijdens het onderzoek vroegen ze onder andere meerdere keren via opsporingsprogramma’s de hulp van het publiek. Uiteindelijk werd een destijds 17-jarige jongen opgepakt en later door de rechter veroordeeld voor zijn aandeel. Hij zou de brandbom gegooid hebben. Ondanks intensief onderzoek is identiteit van de tweede verdachte tot op heden onbekend, maar door de hernieuwde aandacht is de hoop dat mensen met informatie alsnog naar voren stappen. De twee verdachten reden die nacht op een groene scooter, een Piaggio Skipper. De man waar ze naar op zoek zijn, bestuurde de scooter.