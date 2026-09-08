56 uitkeringsontvangers op 100 werkenden, al vier jaar stabiel

In 2025 waren er op iedere 100 werkenden 56 mensen die een uitkering ontvangen, waaronder 40 mensen met een pensioenuitkering. De afgelopen vijfentwintig jaar was het aantal uitkeringsontvangers per 100 werkenden met 63 van 2013 tot en met 2015 het hoogst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal mensen met een uitkering is sinds 2022 stabiel met ruim 55 mensen op elke 100 werkende mensen. Tussen 2015 en 2022 is het aantal uitkeringsontvangers per 100 werkenden afgenomen, met uitzondering van coronajaar 2020. De afgelopen vijfentwintig jaar waren er alleen aan het begin van deze eeuw en in 2007 en 2008 minder uitkeringsontvangers per 100 werkenden: 53. In tijden van een ruime arbeidsmarkt, zoals van 2013 tot en met 2015, zijn er meer mensen met een uitkering. Er zijn 40 mensen met een pensioenuitkering per 100 werkende mensen. Rond 2014 waren dat er 43, en aan het begin van deze eeuw 35.

Het aantal ontvangers van een sociale zekerheidsuitkering, zoals bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, varieerde de afgelopen vijfentwintig jaar tussen de 15 (2022) en 20 (2014) per 100 werkenden. De laatste jaren waren dat er 16.