Na zomerse maandag volgt wisselvallige week met buien en stevige wind

Maandag wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot 28 graden en lokaal 29 graden, maar vanaf dinsdag slaat het weer om. De rest van de werkweek verloopt wisselvallig met regen, buien, perioden met zon en vooral woensdag kans op flink wat wind.

Maandag lokaal 29 graden

De werkweek begint zomers. Landinwaarts stijgt de temperatuur op veel plaatsen naar 25 tot 28 graden. In Limburg, de Achterhoek en Twente kan het 29 graden worden.

Wolken en zon wisselen elkaar af. In de loop van de dag draait de wind van zuid naar zuidwest en neemt deze toe. Landinwaarts waait later in de middag een matige tot vrij krachtige wind. Aan zee kan de wind krachtig worden, windkracht 6.

Vanaf dinsdag regen en buien

Dinsdag begint waarschijnlijk overal droog. Gedurende de dag trekt van west naar oost een regengebied over het land. Daarna volgen opklaringen en enkele buien. In de kustgebieden komen waarschijnlijk meer en vaak ook intensievere buien voor dan in het binnenland.

Het wordt dinsdag 18 of 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.

Wisselvallig tot en met vrijdag

Ook woensdag, donderdag en vrijdag vallen dagelijks buien, afgewisseld door perioden met zon. Op woensdag en vrijdag zijn er meer buien dan op donderdag. Woensdag kan het bovendien tijdelijk flink waaien, vooral in de kustgebieden. Donderdag en vrijdag is er minder wind.

De middagtemperatuur ligt van woensdag tot en met vrijdag tussen 17 en 20 graden. Daarmee is het iets koeler dan gebruikelijk voor begin september. Gemiddeld is het in deze periode ongeveer 20 graden in Midden-Nederland.

Volgend weekend mogelijk droger

Voor het volgende weekend zijn de neerslagkansen iets lager. Met meer zon kan de temperatuur op meerdere plaatsen mogelijk weer boven 20 graden uitkomen.