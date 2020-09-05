Man gewond bij schietincident in Stein

Bij een woning aan de Catuvolcusstraat in Stein heeft zaterdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt.

De politie kreeg om 15.35 uur een melding van een schietincident aan de Catuvolcusstraat in Stein. Ter plaatse troffen agenten twee mannen aan. Een persoon is gewond geraakt.

Een verdachte is aangehouden. Het gaat om een 56-jarige man uit Duitsland.

Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek.