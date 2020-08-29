Vijf verdachten handel designerdrugs blijven langer vast in Powercaps-zaak

Zes aanhoudingen

Afgelopen dinsdag zijn zes verdachten aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Het gaat om een man van 34 jaar uit Nuth, een 38-jarige man uit Geleen, een 37-jarige vrouw uit Haelen, een 33-jarige vrouw uit Nuth, een 41-jarige vrouw uit Hoensbroek en een 46-jarige vrouw uit Heerlen.

Vijf verdachten blijven nog 14 dagen in voorlopige hechtenis. Deze verdachten zitten in beperkingen en dat betekent dat onze informatieverstrekking op dit moment beperkt zal zijn. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaten. De zesde verdachte (37) is in vrijheid gesteld, maar blijft wel verdachte.

Actiedag

Tijdens de actiedag zijn panden doorzocht in Nuth, Schinnen, Hoensbroek en Heerlen. Daarbij is onder meer een hijskraan ingezet op de locatie in Nuth voor het weghalen van spullen.

Bij de doorzoekingen is een hoeveelheid aan verschillende producten aangetroffen en in beslag genomen. Deze worden op dit moment nog onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Nader onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om designerdrugs en illegale geneesmiddelen gaat.

Onderzoek

De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van verschillende signalen over de mogelijk grootschalige illegale verkoop van designerdrugs en geneesmiddelen door de verdachten. De verkoop van deze goederen is verboden. De illegale geneesmiddelen zijn alleen verkrijgbaar op doktersrecept en voor de verkoop ervan is een vergunning nodig. De verdachten worden verdacht van handel in designerdrugs en medicijnen zonder vergunning en zonder recept aan klanten. Dat vond plaats via de website powercaps.nl en powercaps.vip. De websites zijn offline gehaald.