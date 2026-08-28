Verdachte van diefstal 4 ton aan cryptovaluta en witwassen opgepakt

In december kreeg de politie een melding dat er bij een 77-jarige vrouw uit Ruurlo voor ruim vier ton aan cryptovaluta was gestolen. 'Na onderzoek met cryptovaluta specialisten van de politie kwam een verdachte in beeld. Op dinsdag 25 augustus 2026 hebben we een 47-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht met een valse sleutel cryptovaluta te hebben gestolen om het daarna wit te wassen', zo meldt de politie vanmiddag.

Beslag gelegd op vermogen

De man werd in zijn woonplaats Lichtenvoorde aangehouden en er is beslag gelegd op zijn vermogen. Daarnaast is er een doorzoeking geweest in zijn woning. 'Hierbij is beslag gelegd op verschillende gegevensdragers, een groot bedrag aan cryptovaluta en enkele luxe horloges. De verdachte is heengezonden en wacht in vrijheid zijn proces af. Het onderzoek loopt nog', aldus de politie.

Wat zijn crypto?

Cryptovaluta zijn een digitaal betaalmiddel: geld dat alleen virtueel bestaat. Met een cryptovaluta kan je zonder tussenkomst van een derde partij (zoals een bank) betalen. Bekende cryptovaluta zijn bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum. Cryptovaluta is, net als gewoon geld, kwetsbaar voor verschillende vormen van criminaliteit. Met name het anonieme en grensoverschrijdende karakter van crypto biedt kansen voor criminelen. Criminelen verdienen bijvoorbeeld cryptovaluta door afpersing, hacken of oplichting.

Online gevaren

Steeds meer van ons financiële leven speelt zich online af, dat weten criminelen ook. Criminelen spelen graag in op nieuwe mogelijkheden en het vertrouwen van mensen. Het advies is altijd alert te blijven met linkjes, codes of andere manieren om je ergens naar toe te leiden.

Slachtoffer? Doe altijd aangifte!

Doe altijd aangifte, ook bij complexe feiten waarbij cryptovaluta een grote rol speelt. We investeren steeds meer in cryptovaluta specialisten om onderzoeken zoals deze tot een goed einde te kunnen brengen. Hoe meer mensen aangifte doen, hoe meer nieuwe inzichten wij krijgen en bewijslast genereren om criminelen op te sporen.