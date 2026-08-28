Zomer van 2026 recordwarm, zeer zonnig en droog

De meteorologische zomer van 2026 was met gemiddeld 19,3 graden in De Bilt de warmste sinds het begin van de metingen en 0,4 graden warmer dan het vorige record uit 2018. De zomer was ook zeer zonnig en droog en telde landelijk een recordaantal van negen zeer hete dagen met maxima van 35 graden of meer.

De gemiddelde zomertemperatuur in De Bilt komt uit op 19,3 graden tegen 17,6 normaal. Na 2026 volgen 2018, 2003, 2022 en 2025 in de ranglijst van warmste zomers. Acht van de tien warmste zomers vonden plaats in deze eeuw.

Veel warme, zomerse en tropische dagen

In De Bilt telde de zomer 81 warme dagen met maxima van 20 graden of meer tegen 66 normaal. Alleen in 2003 waren het er met 83 net iets meer. Het aantal zomerse dagen met 25 graden of meer kwam uit op 37 tegen 22 normaal. Daarnaast waren er 11 tropische dagen met minstens 30 graden tegen 5 normaal.

In De Bilt werden twee zeer hete dagen met minstens 35 graden gemeten. Landelijk kwam het deze zomer op negen dagen ergens tot 35 graden of meer. Dat is een record.

De zomer telde vijf datum-warmterecords in De Bilt. De hoogste temperatuur werd op 26 juni gemeten. In De Bilt werd het 36,8 graden en in Ell 39,4 graden. Daarmee werden het officiële en het oude landelijke junirecord van 37,9 graden verbroken. Ook ontstond in De Bilt een recordlange reeks van 64 warme dagen op rij met 20 graden en meer. Het vorige record stond op 60 dagen.