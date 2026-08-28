Defensie wil nieuwe wielvoertuigen aanschaffen voor de Luchtmobiele Brigade

Vervoer over de grond

De voertuigen zijn bedoeld om militairen van de infanteriebataljons meteen of na een luchtverplaatsing over de grond te vervoeren. Mogelijke tegenstanders beschikken steeds vaker over geavanceerde luchtverdediging. Daardoor kunnen militairen niet altijd met helikopters of parachutes direct op de gewenste locatie worden ingezet. Met de voertuigen kunnen zij zich vanuit het achtergebied of landingsgebieden snel en verspreid naar het uiteindelijke inzetgebied verplaatsen.

Chinook-transporthelikopter

De nieuwe voertuigen moeten onder een Chinook-transporthelikopter kunnen hangen, zodat ze door de lucht zijn te verplaatsen. Ook van belang is dat ze goed kunnen rijden in moeilijk terrein, zoals heuvels. Daarnaast dienen ze genoeg brandstof mee kunnen nemen om een lange afstand af te leggen. Verder is voldoende ruimte nodig in de voertuigen voor militairen met hun uitrusting.

De nieuwe voertuigen vullen de zogeheten ‘Caracal’ aan. Deze terreinvoertuigen worden vooral ingezet voor ondersteunende taken. De nieuwe voertuigen geven de infanteriegroepen zelf meer snelheid, spreiding en bereik op het gevechtsveld.

Defensie koopt ‘van de plank’, dus al bestaande voertuigen. Dit is goedkoper, sneller te leveren en minder risicovol. Daarnaast kiest de organisatie het liefst voor een voertuig dat NAVO-bondgenoten ook gebruiken. Dat maakt samenwerking tussen landen makkelijker.

2 varianten

Voor het vervoer van infanteristen komen er 2 varianten: een voor 5 en een voor 9 personen. De eerste voertuigen moeten snel worden geleverd. Dit is belangrijk omdat Nederland een luchtmobiel bataljon beschikbaar moet stellen voor de Air Manoeuvre Task Force van de NAVO.