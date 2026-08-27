Man uit Breda vast voor zedenfeiten uit 2001-2011

Een 58-jarige man uit Breda is op dinsdag 11 augustus 2026 aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het plegen van meerdere zedenfeiten in de periode 2001-2011 in de omgeving van Breda. De raadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zijn voorlopige hechtenis deze week met 90 dagen verlengd.

De man wordt verdacht van zowel verkrachtingen als pogingen daartoe. Hoewel de politie destijds uitgebreid onderzoek deed, heeft het jarenlang geduurd voordat er een verdachte in beeld kwam.

De politie Zeeland-West-Brabant en Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant werken samen doorlopend aan de aanpak van cold casezaken en ook dit onderzoek stond op de lijst van onopgeloste ernstige misdrijfzaken.

Nieuw forensisch onderzoek leverde een DNA-daderspoor op. Omdat een directe match in de DNA-databank ontbrak, zette het onderzoeksteam in op DNA-verwantschapsonderzoek. Dit leidde naar een familielid van de verdachte en resulteerde uiteindelijk in zijn identificatie en aanhouding. Omdat de verdachte al voor de raadkamer is verschenen, ligt de verdere woordvoering bij het Openbaar Ministerie.