Verminkte kittens aangetroffen op Krommertstraat

Een lugubere ontdekking in de eerste uren van donderdag 13 augustus: in de buurt van een ondergrondse container aan de Krommertstraat in Amsterdam-West treft iemand twee verminkte katjes aan in een tasje. De vinder meldt dit direct bij de dierenambulance en de kittens worden naar een dierenarts gebracht. Die kan helaas niets meer voor ze betekenen en moet de twee vanwege hun verwondingen inslapen. Omdat het letsel van de katjes waarschijnlijk door menselijk handelen komt, doet de politie onderzoek naar de zaak. Wie heeft meer informatie over wat de dieren overkomen is?

Het gaat om twee jonge, Europese korthaar kittens van enkele dagen tot maximaal één week oud: hun oogjes en oortjes zaten nog dicht. Allebei zijn zwart en wit van kleur, het is aannemelijk dat de katjes uit hetzelfde nest kwamen. De twee hebben bij hun moederpoes kunnen drinken.

Letsel door menselijk handelen

Toen de diertjes werden onderzocht, bleek al snel dat alle twee een deel van een achterpoot misten. De een miste een pootje linksachter, de ander rechtsachter. Op basis van forensisch onderzoek op de dieren is het sterke vermoeden ontstaan dat een mens de pootjes heeft verwijderd. Het letsel was bij het aantreffen van de dieren waarschijnlijk één tot twee dagen oud. De kans dat de moederpoes zelf of een ander huisdier verantwoordelijk is voor het letsel wordt minimaal geschat. Sowieso heeft iemand de dieren met letsel gedumpt, want ze werden in een tas bij de ondergrondse container aangetroffen.

Informatie gezocht

De politie doet onderzoek naar de zaak en komt graag in contact met mensen die mogelijk meer weten. Heb jij informatie over de kittens en/of wat er met de twee gebeurd is? Dan hoort het onderzoeksteam dat heel graag. Contact opnemen kan via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Wil je anoniem blijven, zoek dan contact met M via 0800-7000.