Opnieuw minder moorden, laagste aantal mannen vermoord in 30 jaar

In 2025 kwamen in Nederland 103 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 17 minder dan een jaar eerder en is het laagste aantal sinds de start van de registratie. Onder hen waren 65 mannen en 38 vrouwen. Er zijn 11 mannen en 6 vrouwen minder vermoord dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over moord en doodslag.

In de afgelopen vijf jaar overleden jaarlijks gemiddeld 123 mensen in Nederland door moord of doodslag. Het aantal mensen dat in Nederland om het leven is gekomen door moord of doodslag is in de afgelopen dertig jaar afgenomen. In 1996 vielen er 240 slachtoffers, in 2006 waren dit er 159 en in 2016 ging het om 108 slachtoffers. Deze afname is te zien bij zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke slachtoffers, maar het aantal mannelijke slachtoffers is sterker gedaald.

Vrouwen vaak omgebracht door (ex-)partner

Van 2021 tot en met 2025 had de politie bij 96 procent van alle vrouwelijke slachtoffers een (vermoedelijke) dader in beeld: bij de helft was dit hun (ex-)partner. Dit is in de afgelopen vijftien jaar onveranderd. Bij vrouwen tussen de 20 en 60 jaar was dit 63 procent. 18 procent van de vrouwelijke slachtoffers werd door een familielid om het leven gebracht, 16 procent door een kennis, en 9 procent door een onbekende.

Bij mannelijke slachtoffers had de politie in 86 procent van de gevallen een (vermoedelijke) dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in bijna 30 procent van de gevallen een kennis van het slachtoffer. Bij 11 procent van de mannelijke slachtoffers ging het om een afrekening in het criminele circuit.

Jonge kinderen vooral omgebracht door ouder

Van 2021 tot en met 2025 werden 24 kinderen jonger dan tien jaar vermoord: 13 jongens en 11 meisjes. Van deze kinderen zijn er 20 (vermoedelijk) door hun vader of moeder om het leven gebracht. De meeste slachtoffers van moord en doodslag waren tussen de 20 en 40 jaar oud, zowel bij mannen als vrouwen.