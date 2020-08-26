Veroordeling na seksueel misbruik in Alphense zorginstelling

De rechtbank Den Haag heeft een 29-jarige man veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. En een 21-jarige man vrijgesproken van verkrachting, maar veroordeeld voor het aanranden van een 14-jarig meisje. Beide feiten vonden plaats in een zorginstelling in Alphen aan den Rijn in november 2025. Daar waren de verdachten als uitzendkracht werkzaam en daar woonden de slachtoffers. De rechtbank legt de 29-jarige man een celstraf op van 4 jaar en een beroepsverbod van 9 jaar. De 21-jarige man krijgt een celstraf van 6 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar.

De feiten

Op 5 november 2025 waren twee mannen als uitzendkracht werkzaam bij de gesloten groep van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn. Op deze groep woonden uithuisgeplaatste meisjes met problematiek op het gebied van afhankelijkheidsrelaties. Beide verdachten kregen de zorg over de minderjarige bewoonsters toevertrouwd, in verband met mogelijk ontsnappingsgevaar. Maar op een moment wisten beide meisjes toch tot een ontsnappingspoging te komen, die werd voorkomen door de twee verdachten.

De 21-jarige uitzendkracht had die dag een joint meegenomen en rookte die na de ontsnappingspoging met de twee bewoonsters van 14 en 15 jaar oud. Vervolgens speelden de verdachten het spel ‘doen, durven of de waarheid’ met de twee meisjes. Uit de verklaringen van de slachtoffers blijkt dat het 15-jarige slachtoffer op de schoot van de 29-jarige verdachte moest zitten en ze werd uitgedaagd hem te tongzoenen, wat zij deed. Vervolgens kreeg ze de vraag of zij met hem naar haar kamer durfde te gaan, waaraan zij gehoor gaf. Volgens het slachtoffer heeft ze die nacht op verschillende momenten seks gehad met de verdachte. De 21-jarige verdachte bleef met het 14-jarige slachtoffer alleen achter in de woonkamer. Het slachtoffer heeft verklaard dat hij toen seks met haar heeft gehad. En dat zij eerder, tijdens het spel, met hem getongzoend zou hebben.

Oordeel rechtbank 29-jarige verdachte

De rechtbank oordeelt dat de 29-jarige man zich schuldig heeft gemaakt aan het meermaals verkrachten van een minderjarige, die aan zijn zorg en waakzaamheid was toevertrouwd. De rechtbank vindt bewezen dat de man, na een seksueel getint spel, tot tweemaal toe met het slachtoffer naar haar kamer is gegaan en hij haar daar zowel oraal als vaginaal verkrachtte. Er is niet alleen forensisch DNA-bewijs gevonden van de verdachte, maar de man heeft uiteindelijk ook bekend seks te hebben gehad met het slachtoffer. Dit gebeurde pas nadat duidelijk werd dat zijn DNA was gevonden. Tot dat moment had de man de verkrachting ontkend en zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het meisje woonde in een zorginstelling voor jongeren op een afdeling specifiek gericht op problematiek rondom (vaak seksuele) afhankelijkheidsrelaties. Uitgerekend op de plek waar zij de bescherming moest krijgen die zij nodig had en zich veilig moest voelen, heeft de verdachte zich meermaals in haar eigen slaapkamer aan het slachtoffer vergrepen. Hiermee heeft de verdachte een grote inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit en gevoel van veiligheid. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij die avond enkel aan de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften heeft gedacht. Hij heeft zijn taak als professionele zorgmedewerker op een ernstige manier verzaakt en heeft daarmee het vertrouwen dat men moet kunnen hebben in zorginstellingen op een grove wijze beschaamd. De zaak heeft mede daarom tot veel maatschappelijk onbegrip geleid.

De rechtbank weegt in strafverhogende zin mee dat de seksuele handelingen onbeschermd plaatsvonden, met risico’s op ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen voor het slachtoffer. Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar passend en geboden. De man krijgt ook een beroepsverbod voor de duur van 9 jaar en mag gedurende 5 jaar geen contact opnemen met het slachtoffer. De man moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 11.000 euro.

Oordeel rechtbank 21-jarige verdachte

De rechtbank oordeelt dat de 21-jarige man zich schuldig heeft gemaakt aan aanranding van een minderjarig slachtoffer dat aan zijn zorg was toevertrouwd, door met haar te tongzoenen. De verklaringen van beide meisjes hierover ziet de rechtbank als betrouwbaar. De man wordt evenwel vrijgesproken van verkrachting, vanwege een gebrek aan steunbewijs.

De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij op geen enkel moment verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen en de gevolgen daarvan voor het minderjarige slachtoffer. Evenmin heeft hij oog gehad voor de gevolgen en het leed die zijn gedragingen met zich hebben gebracht voor de ouders van het slachtoffer, die erop mochten vertrouwen dat hun kind veilig was in de instelling waar zij verbleef.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden passend en geboden. Ook krijgt de man een beroepsverbod voor de duur van 5 jaar. Hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen aan het slachtoffer en mag gedurende 5 jaar geen contact opnemen met haar.