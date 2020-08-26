22-jarige man uit Tegelen aangehouden in onderzoek dode vrouw

De verdachte die gisteren op 25 augustus in Venlo werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw die onlangs werd gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, is een 22-jarige man uit Tegelen.

De aangehouden verdachte wordt verdacht van doodslag of moord. Na zijn aanhouding vond een zoeking plaats in een woning aan de Sporenkampweg in Tegelen. Het onderzoek in de woning is afgesloten.

Voorgeleiding

De verdachte is inmiddels in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze beslist of de verdachte langer in voorlopige hechtenis blijft. Omdat de verdachte in beperkingen zit, kunnen wij verder geen inhoudelijke mededelingen doen over de zaak.

Onderzoek

Het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag 22 augustus rond 15.15uur onder verdachte omstandigheden werd gevonden, gaat onverminderd door.