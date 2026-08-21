Politie schiet verdachte in been

Bij een incident aan het Stationsplein in Sittard is in de nacht van donderdag op vrijdag een situatie ontstaan waarbij er door de politie is geschoten. Een verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been.

Rond 1:00 waren agenten aanwezig na aanleiding van een melding van een verdachte situatie voor het politiebureau in Sittard. Er ontstond vervolgens een situatie waarbij een politiemedewerker heeft geschoten.

De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. De man is eerst ter plaatse behandeld aan zijn verwonding. De man is daarna aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om 34-jarige man uit Nijmegen. Er raakte verder niemand gewond.

Rijksrecherche

Omdat er is geschoten door de politie, is de Rijkrecherche in kennis gesteld. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen door de agent. De politie doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het incident.