Nieuw scenario Risk Factory laat leerlingen en senioren gevolgen van extreme regen en stroomuitval beleven

Wat gebeurt er als het dagenlang extreem hard regent en vervolgens ook de stroom uitvalt? Bezoekers van Risk Factory Limburg-Noord ontdekken het zelf in het vernieuwde scenario ‘Black-out door extreme regen’.

Basisschoolleerlingen uit groep 8 en senioren ervaren op een realistische en interactieve manier hoe hun dagelijks leven in korte tijd kan veranderen. Tegelijkertijd leren zij wat ze zelf kunnen doen om zich beter voor te bereiden op een noodsituatie.

Van extreme regen naar stroomuitval



Extreme regen kan leiden tot wateroverlast, ook op plaatsen waar mensen dat niet eerder hebben meegemaakt. Als daarbij de stroom uitvalt, kunnen de gevolgen snel groter worden. In het nieuwe scenario ‘Black-out door extreme regen’ stappen bezoekers midden in zo’n situatie. Ze ontvangen onder meer een NL-Alert, ervaren wat het betekent als de stroom uitvalt en stellen een noodpakket samen. Door de gevolgen zelf te beleven, ontdekken zij wat zij in zo'n situatie kunnen doen en hoe zij zich kunnen voorbereiden.

Leren door te beleven



Het vernieuwde scenario vervangt de eerdere scenario's Waterveiligheid en Noodsituaties.

Carolien Angevaren, directeur van Veiligheidsregio Limburg-Noord: “Weerbaar zijn begint met een goede voorbereiding. Met een noodpakket in huis en door vooraf na te denken over wat je doet in een noodsituatie, kun je jezelf en anderen helpen. Dat willen we mensen op een laagdrempelige manier meegeven. Door het zelf te beleven, blijft de boodschap beter hangen.”

Samen werken aan weerbaarheid



Het scenario is ontwikkeld door Risk Factory Limburg-Noord in samenwerking met Veiligheidsregio Limburg-Noord, Waterschap Limburg en het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). De partners bundelen hiermee hun kennis en ervaring op het gebied van waterveiligheid, voorbereiding en crisisbeheersing.

Josette Van Wersch, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en lid bestuurscommissie WRL: “De combinatie van extreme regenval en stroomuitval is een reële situatie waarop we ons moeten voorbereiden. Door zelf te ervaren wat zo’n situatie betekent, wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn en wat je vandaag al kunt regelen. Weten wat je moet doen vóórdat het misgaat is belangrijk voor jong en oud. Dat maakt namelijk het verschil als het er echt op aankomt.”

Ook naar Zuid-Limburg



Het vernieuwde scenario wordt straks niet alleen aangeboden in Noord- en Midden-Limburg. Ook in Zuid-Limburg wordt gewerkt aan een Risk Factory waarin het nieuwe scenario een plek krijgt. Daarmee krijgen nog meer leerlingen en senioren de kans om op een interactieve manier te leren over wateroverlast, stroomuitval en voorbereiding.

Michael Theuns, gedeputeerde en voorzitter van de Bestuurscommissie WRL: “We kennen in Limburg allemaal nog de beelden van het hoogwater in 2021. Op zo’n moment wil je niet voor het eerst hoeven nadenken over wat je moet doen. Daarom is het goed om vooraf te oefenen en te ervaren wat er gebeurt als het water stijgt of de stroom uitvalt. Dat leren leerlingen en senioren hier op een heel praktische manier. Zo zijn we samen beter voorbereid.”

Over de Risk Factory



De Risk Factory Limburg-Noord is een educatief belevingscentrum waar groep 8-leerlingen, tweedejaarsleerlingen en senioren realistische scenario’s beleven op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het concept is bewezen effectief. Promotieonderzoek, uitgevoerd door de Radboud Universiteit en gefinancierd door de Provincie Limburg, toont aan dat bezoekers van de Risk Factory zich na een bezoek daadwerkelijk gezonder en veiliger gedragen.