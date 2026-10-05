maandag, 5. oktober 2026 - 20:19 Update: 05-10-2026 20:24
Persoon in scootmobiel overleden na aanrijding met bus in Edam
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Edam
Bij een aanrijding met een bus is maandag een persoon in een scootmobiel overleden. 'Het ongeval met een lijnbus gebeurde maandag 5 oktober om 11.49 uur op de busbaan langs de Monnickendammerjaagweg N247 in Edam', zo meldt de politie.
Aanrijding en reanimatie
Het slachtoffer is na de aanrijding nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. In de bus vielen geen gewonden. De passagiers en de chauffeur zijn opgevangen.
Onderzoek naar de toedracht
Specialisten van de Forensische Opsporing Verkeer doen onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding. De busbaan werd tijdens dat onderzoek afgezet. De politie zoekt mensen die iets hebben gezien of dashcambeelden hebben van het ongeval.
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